Az Újpest edzője győzni megy oda, ahonnan tavaly menesztették

Bp. Honvéd és Újpest – egykor a bajnoki címről döntöttek, most a kiesés elleni harcban érdekeltek. Ők ketten nyitják meg a labdarúgó NB I 28. fordulóját, és már egyikük sem engedheti meg magának pontok elvesztését, a kispestiek számára létkérdés a hazai győzelem. Jelenleg két pont a hátrányuk a még bennmaradást jelentő tizedik helytől, az újabb kudarc könnyen akár végzetes is lehet a számukra. Az Újpest hat ponttal jár előrébb, és ha nyerni tudna a Bozsik Arénában, félig-meddig már fellélegezhetne a kilencpontos előny birtokában.

A mérkőzés egyik érdekessége, hogy a lilák kispadját tavasszal az a Nebojsa Vignjevics vette vissza, aki tavaly még a Bp. Honvédot irányította. A kispesti klub honlapjának nyilatkozva Dean Klafurics vezetőedző is kitért erre: – Sokkal nehezebb volt a Mol Fehérvár FC ellen készülni, hiszen az volt Bartosz Grzelak első meccse a fehérvári kispadon. A Vasasnál ideiglenes edzővel találkoztunk, ott is volt ezért bizonytalanság az ellenfél várható stílusában. Nebojsa Vignjevic kollégámat illetően kicsit másabb a helyzet, hiszen régóta a magyar futballban dolgozik, sőt a Honvédnál is megfordult a múlt szezon végén, szóval van elképzelésünk arról, hogy mit szeretne majd pénteken látni a pályán. Összegezve, nem nehéz a felkészülésünk, hiszen főként saját magunkra koncentrálunk, a szurkolóinknak és a saját elvárásainknak szeretnék megfelelni, nem az ellenfélhez szeretnénk alkalmazkodni.

Forrás: Honvédfc.hu

Az Újpest a következő hetekben nem hagyja el Budapestet, sorrendben ugyanis a Bp. Honvéd, a Ferencváros és a Vasas lesz az ellenfele. Nebojsa Vignjevics a Nemzeti Sportnak nyilatkozva azt mondta, ha valaki azt mondja, hét ponttal jönnek ki ebből a három meccsből, előre aláírja.

– Három fővárosi meccs vár ránk, egyik sem ígérkezik könnyűnek. A legutóbbi ellenfeleink közül a Zalaegerszeg és a Paks nyíltabban játszik, hozzánk hasonlóan próbál támadni, futballozni, meglátjuk, a kiesés elől menekülő Honvéd és Vasas milyen stílusban lép ellenünk pályára. A Vasas számomra furcsa folt, tele van jó játékossal, nem értem, hogyan szerezhetett ennyire kevés pontot. A Ferencváros elleni derbi jelentőségét pedig senkinek sem kell ecsetelni. Mondhatjuk, a kispestieknek szükségük van a győzelemre, de ugyanúgy nekünk is. Ők lesznek hazai pályán, de ez bennünket nem érdekel, mi pénteken is győzni akarunk.