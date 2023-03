Meglett a Honvéd első idei győzelme a fejesgólok mérkőzésén

Eltérő célok, eltérő tudás és képességek – ez pedig látszott is a mérkőzésen. Sok minden nem történt, de a vendégek uralták a játékot, és a 21. percben Slagveer nagy ziccert hibázott. A kispesti szurkolók méltán a fiatal Dúzs Gellért bravúrjaként könyvelték el az esetet, és ezt követően hosszú percekig az ő nevét skandálták. Más örömük nemigen lehetett a meccsben…

Akadt bravúr a másik oldalon is. A Honvéd a 44. percben veszélyeztetett először, ekkor Tamás balról ívelt középre, ahol a szabadon felejtett Dominguez a büntetőpontról fejjel célozta meg a kaput, Tóth Balázs nagyot nyújtózkodva a jobb kapufára mentette a labdát, majd egy védő felszabadított. Érdekes, hogy egy gyenge, eseménytelen mérkőzés első félidejében a két kapus volt a hős. Ami Dúzs Gellértet illeti, ő nagyszerűen szállt be a válogatott kerettag Szappanos Péter helyére, aki néhány hibával elveszítette a bizalmat, és így nagyon nehéz lesz visszakerülnie a kapuba.

Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

A szünet után viszont negyedórán belül Dúzs és Tóth is bosszankodhatott. A vendégek balról íveltek be szögletet a 48. percben, Batik lábbal megtolta a labdát, Favorov pedig egy méterről a hálóba fejelte – 0-1. Tíz perccel később a Honvéd is szöglet után volt eredményes, Lukics öt méterről fejelt, Tóth Balázs nagyot védett, de a róla leperdülő labda Herdi Prenga felé hullott, ő pedig két méterről a kapuba bólintotta – 1-1. Újabb tíz perc, újabb szöglet, újabb gól és újra Prenga: Domingues balról ívelte be, az albán légiós pedig Batik mellől, öt méterről a bal alsó sarokba fejelt – 2-1. A következőre többet kellett várni, Lukics a 81. percben fejelte Tamás pontos beadásából a labdát hat méterről a bal alsó sarokba – 3-1.

Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Zárásként a kispesti Doka eladta a labdát, majd lerántotta a kapu felé megiramodó Zahedit, amiért Bogár Gergő játékvezető kiállította. A Honvéd a fejesgólok mérkőzésén megérdemelten nyert, megszerezte első idei győzelmét, és ezzel nem szakadt le a vetélytársaitól a kiesés ellen vívott harcban, bár az utolsó előtti helyről nem léphetett feljebb.

Borítókép: Herdi Prenga duplájával fordítottak a kispestiek (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)