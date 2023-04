Dárdai Pál berlini küldetésének az árát a kutyája fizeti meg

– Sokan leírtak már minket, de ez egyben ösztönző erővel is hat – fogalmazott a Hertha sportigazgatója, Benjamin Weber, aki felvezette a sajtótájékoztatót, s egyúttal közölte, nem érzelmi döntést hoztak az edzőváltással, Sandro Schwarz a meglátásuk szerint már nem tudta volna megfordítani a csapat sorsát. – Pál itt az összes fűszálat és ajtót ismeri, nem kell ismerkednie. Mindannyian jól ismerjük őt, és örülünk, hogy elfogadta a felkérést.

Dárdai Pál mostantól újra robotüzemmódban, a kutyája bánatára. Fotó: MTI/AP/Michael Sohn

Dárdai Pál rögtön megkapta a legfontosabb kérdést: miért vállalta el a munkát, amely finoman szólva sem kecsegtető? Hat fordulóval a bajnokság vége előtt öt pontra van a bennmaradás, két pontra az osztályozó.

– Évek óta ismerem Benjamint és a srácokat. Az eredeti tervem az volt, hogy a nyáron visszatérek a klub akadémiájára dolgozni, aztán felhívtak, hogy beszélni szeretnének velem. Elfogadtam az ajánlatot. Hogy miért? Azért akartam visszamenni az utánpótlásba, hogy megtaláljam azokat, akikkel vonzóvá válhat az együttes a jövőben, de ha most kiesik, hogyan lenne az.

– Az én felelősségem, hogy benntartsam a csapatot az élvonalban – jelentette ki Dárdai. – Ez korábban kétszer sikerült. Még minden a saját kezünkben van, de bizonytalanok a fiúk. Mindenkinek támogatásra és pozitív energiára van szüksége.

Dárdai Pál: Bódog Tamás profi, bízom benne

Dárdai stábjának lesz még egy magyar tagja, a pályaedzője ugyanis Bódog Tamás lesz, aki tavaly nyáron került a klubhoz a most leváltott Schwarz-cal együtt. Dárdai így nyilatkozott az ő szerepéről:

– A csapatnak jó, ha a pályaedző marad. Játszottam együtt Tamással annak idején, profi és jó srác. Szükségem van rá. Élvezi a teljes bizalmamat, ráadásul ismeri a játékosokat.

Nem tisztázott Dárdai jövője a nyártól. A vezetőedzői megbízatása jelenleg csak az idény végéig szól, és több forgatókönyv is elképzelhető. Ha bennmarad, ha kiesik a csapat végül, maradhat vezetőedző a következő idényre is, vagy visszatérhet az eredeti tervek szerint az utánpótlásba.

– A futballban a következő fejezet mindig képlékeny, most senki sem tudná megmondani, mi következik a nyártól – reagált Dárdai. – Még mindig benne van a pakliban, hogy visszatérek az utánpótlásba. Az egyetlen dolog, ami számít, az az eredmény.

Kutyagazdából robotüzemmódba vált

Dárdai arról is beszélt, hogy teljesen megváltozott, amióta 2021 novemberében legutóbb a Hertha edzője volt. – Vettem egy kutyát, teljesen más ember lettem – árulta el. – Tegnap elfogadtam az állást, ezt a kutya szenvedi majd meg. Többé nem lesz időm rá. Mostantól robotüzemmódba kapcsoltam.

A munka pedig a hibák feltárásával veszi kezdetét: – Ki kell javítani alapvető dolgokat, többet kell mozognunk, ki kell segítenünk egymást, ha valaki hibázik. Láttam néhány dolgot a Herthánál, ami nem működött jól.

Dárdai szerint szerencsére is szükség lesz a bennmaradásért vívott harcban. Ehhez pedig harcosok kellenek a pályán, a gátlásos játékosokat szabadon engedi. Alighanem saját fiának is fontos szerepet szán, Dárdai Márton a korábbi edzősége idején robbant be a Herthában.

– Nem mondom meg, hogyan fogadta a kinevezésem hírét – felelte a fiára vonatkozó kérdésre Dárdai mosolyogva. – Bruno Labbadia tette be először a csapatba, nem én. A gyerekeim nem csak úgy eljutottak egy szintre, hanem meg kellett dolgozniuk érte.

Szombaton a Werder Bremen ellen hazai pályán mutatkozik be a Hertha Dárdai Pál vezetésével.

Borítókép: Dárdai Pál harmadszorra is bemutatkozott a Hertha vezetőedzőjeként (Fotó: Éberling András)