A berliniek akkor is kiállnak Dárdai Pál mellett, ha kudarcot vall

Most kétségkívül az eddigi legnagyobb kihívás előtt áll Dárdai. Most van a legkevesebb ideje, hogy változást érjen el, mindössze hat forduló van hátra a Bundesligából. És most indul a legrosszabb helyzetből is: egyrészt utolsó a csapat, másrészt az automatikus bennmaradást jelentő 15. hely öt pontra van, az osztályozó, ami tavaly is a klub mentsvára volt, csak kettőre, de ahhoz két csapatot (Stuttgart, Schalke) is meg kellene előzni.

Dárdai Pál: Még annál is nehezebb lesz

– Ez nem nehéz, hanem még annál is nehezebb feladat – jelentette ki Dárdai Pál a harmadik berlini kinevezése után a Nemzeti Sportnak nyilatkozva. – Egyáltalán nem volt tervben, hogy ismét a Hertha vezetőedzője legyek, amióta Fredi Bobic távozott, arról beszélgettem a klub vezetőivel, hogy esetleg visszatérek az utánpótlásba. Most viszont megkerestek, hosszú órákig győzködtek, és végül abban maradtunk: megpróbálok segíteni, aztán a nyáron meglátjuk, hogyan tovább.