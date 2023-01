Schäfer és társai elintézték: Dárdai kirúgója távozik

A korábbi csatár a Herthában volt Dárdai Pál csapattársa is, sportigazgatóként azonban hamar megvált a magyar vezetőedzőtől. Bobic döntésének jogosságát a csapat azóta mutatott teljesítménye nem támasztja alá.

Dárdai utódja, Tayfun Korkut sem bírta ki az idény végéig, Felix Magath irányításával az osztályozón megmenekült a Hertha a kieséstől. A 2022/23-as idényben Sandro Schwarz ül a kispadon, de sikereket ő sem tud felmutatni, a Hertha a tizenhetedik, azaz utolsó előtti helyen áll a Bundesligában.

Bobic a stabilitás megteremtésének szándékával indokolta, hogy Dárdait nem küldte el korábban, ám ebben is kudarcot vallott. Másfél év alatt négy vezetőedző ült a padon, akik közül még az első, Dárdai teljesített a legjobban, az egyetlen, akit nem Bobic nevezett ki.

Schwarz sem lehet nyugodt a pozícióját illetően, ahogy a kék-fehérek szurkolói sem azok. Kérdés, hogy az új sportigazgató ismét felkeresi-e majd Dárdait, aki két időszakban is volt a Hertha vezetőedzője. A német sajtó szerint most is a magyar szakember lenne a legalkalmasabb arra, hogy kivezesse a fővárosi csapatot a gödörből.