Futballista és influenszer: a szegénység felszámolásának harcosa

A feladat szinte lehetetlennek tűnik, hiszen 2010 és 2019 között a favelák száma megduplázódott Brazíliában, durván 12 ezer szegénynegyedet tartanak számon, amelyekben 14 millió ember tengeti az életét embertelen körülmények között.

– Gyerekként nem favelában, de szegényen nőttem fel. Sok srác, akivel együtt játszottam, olyan favelákba ment haza, ahol nem volt víz és étel az asztalon – mondta az érzelmi kötődéséről Willian.

– A labdarúgás Brazíliában olyan, mint egy vallás. A futballisták támogatása és részvétele a programunkban nélkülözhetetlen. Willian igazi vezéregyéniség, az emberek hallgatnak rá, követik ők. Influenszer – így jellemzi Williant Edu Lya, akinek a hatása futballistákénál is nagyobb. Őt tartják a legbefolyásosabb brazilnak a fiatalok körében. Képes arra, amire a politikusok nem, felrázza, mozgósítja az embereket, sőt összefogással a problémákat is képes megoldani, immár hatezer favela életkörülményeinek megváltoztatására indult program működik.

Willian nincs egyedül. A Liverpool és a Barcelona korábbi játékosa, Philippe Coutinho is csatlakozott a Szárnyaló sólymokhoz, és az április gálaeseményen további hírességek csatlakozására számítanak. Az eseményen jelen lesz Willian is, dacára annak, hogy a Fulhamnál éppen milyen feladat várna rá.

Borítókép: Willian a legszebb éveit a Chelsea-nél töltötte (Fotó: AFP)