Az angolok is beadták a derekukat, változtatások a Premier League-ben

Az előző idényben hatalmas volt a szakadék az első kettő és az üldözőik között (a harmadik Chelsea tizennyolc ponttal zárt a második Liverpool mögött). A lemaradás csökkentése érdekében három londoni csapat is nagyon aktív volt az átigazolási piacon. A Chelsea-nek a védelme mellett a támadószekciója megerősítésére is szüksége volt, mivel Romelu Lukaku (Inter, kölcsönbe), Antonio Rüdiger (Real Madrid) és Andreas Christensen (Barcelona) is elköszönt a klubtól. A helyükre Sterling, Kalidou Koulibaly (Napoli) és Marc Cucurella (Brighton) érkeztek, Carney Chukwuemeka (Aston Villa) pedig a középpályát erősítheti. A Kékek feltehetően nem állnak meg ennyinél, Wesley Fofana (Leicester) és Pierre-Emerick Aubameyang (Barcelona) is a célkeresztjükben van. A Tottenhamhez Richarlison (Everton), Yves Bissouma (Brighton), Djed Spence (Middlesbrough) és Ivan Perisic (Inter) csatlakozott. A Spursnek a legnagyobb csillagait sikerült megőriznie, Harry Kane és Szon Hung Min is a klubnál maradt, és csak Steven Bergwijn (Ajax), valamint Cameron Carter-Vickers (távozott). Az Arsenalnál a már említett Jesus, Zincsenko páros mellett Fábio Vieira (Porto) számít jelentősebb erősítésnek, míg Alexandre Lacazette (Olympique Lyon), Mátteo Guendouzi (Marseille), Bernd Leno (Fulham) és Konsztantinosz Mavropanosz (Stuttgart) továbbálltak az Ágyúsoktól.

A rekordbajnok Manchester Uniteddel az előző idényben megesett az a blama, hogy közelebb végzett a kiesőzónához, mint az első helyezetthez. Nem véletlen, hogy a Vörös Ördögöknél fogadkoztak, a nyár után felismerhetetlen lesz a játékoskeret, tíz új futballistával számoltak. Ehhez képest eddig a holland Erik ten Hag kinevezése óta egyelőre szinte csak a vezetőedző hazájában szemlélődtek, Lisandro Martínezre (Ajax), Tyrell Malaciára (Feyenoord) és Christian Eriksenre (Brentford) csaptak le. Távozókban viszont bővelkednek: Andreas Pereira (Fulham), Paul Pogba (Juventus), Jesse Lingard (Nottingham Forest), Nemanja Matics (AS Roma), Edinson Cavani, Juan Mata (utóbbi kettő még nem talált magának új klubot) is szedte a sátorfáját. Az elvágyódó Cristiano Ronaldo sorsa pedig továbbra is bizonytalan. Erősen kérdéses, hogy a Unitednek sikerül-e megszakítani a 2017 óta tartó trófeamentes időszakát.

A három újonc ezúttal a Fulham, a Bournemouth és a Nottingham Forest. Utóbbi 23 év, 8414 nap és 1069 mérkőzés után került vissza a Premier League-be. Ennyit eddig egy másodosztályú csapatnak sem kellett ennyit epedeznie, mielőtt újra feljutott volna az élvonalba.