Botrányt okozhat Londonban, ha a Chelsea megveszi a Barca csatárát

A Chelsea hátsó alakzatának megerősítése elengedhetetlen volt. Na nem azért, mert a londoniak kapuját arcpirítóan sokszor vették volna be az ellenfelek (33 gólt kaptak a 38 forduló alatt), hanem mert egy-egy spanyol gigász a Kékek védelmének két oszlopos tagját is elcsábította Angliából: Antonio Rüdiger a Real Madridnál, Andreas Christensen pedig a Barcelonánál kötött ki a nyáron. Megvan rá az esély, hogy hamarosan César Azpilicuetát is feljegyezhetjük a búcsúzók névsorába, és a spanyol védőnek is a katalán főváros lehet a következő állomáshelye.

A távozók helyére a védelembe a Chelsea eddig egy játékost szerződtetett, a Napoli sokak által körbeudvarolt futballistáját, Kalidou Koulibalyt (38 millió euró volt a vételár). A londoniak a terveik szerint nem állnak meg ennyinél, de a tulajdonosi körnek a többi kívánságlistán lévő játékosért még mélyebbre kell a zsebébe nyúlnia. A Brighton ugyanis nagyjából 59 millió eurót vár Marc Cucurelláért (angol sajtóértesülések szerint hamarosan nyélbe üthetik az üzletet), Wesley Fofanáért pedig 71 millió eurós ajánlatot tett a kétszeres BL-győztes, azonban a Leicester egyelőre nem állt kötélnek, mondván, a francia középső védő nem eladó. A Chelsea várhatóan nem adja fel a harcot.