A City két kegyvesztett játékosa is a Chelsea-nél köthet ki

Raheem Sterling idényről idényre egyre kevesebb játéklehetőséghez jutott a Manchester Citynél, és Erling Haaland leigazolásával aligha fog javulni az angol szélső helyzete, aki emiatt új kihívás után néz. A 27 éves futballistáról az a hír járta, hogy a Chelsea-nél köthet ki, és egybehangzó sajtóértesülések szerint a londoniak hamarosan be is jelenthetik Sterling érkezését.

A Cristiano Ronaldo megvásárlásán is dolgozó Kékek 45 millió fontot utalnak át a Citynek, amely bónuszokkal további tízmillióval emelkedhet. A manchesterieknél 339 tétmérkőzésen 131 gólt szerző Sterling 2027-ig kötelezte el magát a Chelsea-hez, ahol a klub egyik legjobban fizetett játékosa lesz.

Sterling példáját hamarosan egy másik kegyvesztett labdarúgó is követheti, ugyanis a Chelsea és a Manchester City Nathan Aké átigazolásáról is tárgyal. Thomas Tuchel védő fronton Andreas Christensent és Antonio Rüdigert is elvesztette (előbbi a Barcelonához, utóbbi a Real Madridhoz távozott) ezen a nyáron, és a Juventus középhátvédjét, Matthijs de Ligtet nem sikerült megszereznie a londoni csapatnak. Ekkor fordult a figyelmük egykori játékosuk, a holland Aké felé, aki két éve igazolt a Bournemouthtól a Cityhez. Ez idő alatt két angol bajnoki címet is szerzett a manchesteriekkel, játékpercekhez viszont csak elvétve jut: az elmúlt szezonban mindössze tizennégy Premier Leauge-mérkőzésen lépett pályára.