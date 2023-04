Blagojevics: Még sohasem volt ennyire jó a Loki

– A mai mérkőzés után nem marad más hátra, mint gratulálni az ellenfélnek, megérdemelték a győzelmet. Sajnos jobbak voltak, mint mi. Sokszor nem sikerült felvennünk a versenyt a párharcok során. Még a kiállítás után sem tudtunk olyan mezőnyfölényt kialakítani, amivel veszélyesek lehettünk volna. Bíztam abban, hogy a második félidőben jobbak leszünk a párharcokban és a labdaszerzésben, ám sajnos nem így lett. Pontrúgásból kaptuk a gól, ami nyilván bosszantó, de nem érdemeltünk pontot ezen a meccsen, talán még gólt sem – értékelt rendkívül sportszerűen Kuttor Attila azután, hogy a csapata, a Mezőkövesd hazai pályán 1-0-ra kikapott a Debrecentől a labdarúgó NB I 26. fordulójának nyitómérkőzésén.

Pedig, miként Kuttor Attila utalt rá, a Mezőkövesd a 62. perctől, Lagator kiállítása után emberelőnyben futballozhatott, ám ezúttal ez sem segített. Jól játszott a Debrecen, de talán nem kiemelkedően, az együttes trénere, Szrdjan Blagojevics mégis szuperlatívuszokban beszélt a játékosairól.

– Most nyújtották a legjobb játékot, amióta én ülök a kispadon Debrecenben – jelentette ki a szerb tréner.

Majd szakmaialag a következőképpen elemezte a találkozót:

– A meccs előtt is voltak ambícióink, de tudtuk, hogy az ellenfél miatt nehéz lesz. Az első félidőben kontrolláltuk a játékot, birtokoltuk a labdát, nyugodtak tudtunk maradni, ez volt a DVSC legjobb teljesítménye az elmúlt időszakban. Gólt nem tudtunk szerezni, viszont jól kezdtünk a szünet után is, voltak helyzeteink, és a vezetést is megszereztük. Aztán jött a piros lap, és Lagator kiállítása után elkezdtünk félni. Alkalmazkodtunk azonban a szituációhoz, jól teljesítettünk, tömören védekeztünk, sok keresztpasszt és hosszú labdát hárítottunk, nyugodtak maradtunk, helyzeteink is voltak. Elégedett vagyok nemcsak a három ponttal, hanem a teljesítménnyel is.