Kerkez Milos egyre közelebb kerül a BL-ben még álló Benficához

A portugál Diário Record című portugál lap arról számolt be, hogy a Benfica meghívta Seixalba a játékos édesapját, Sebastijan Kerkezt, hogy lássa, hova, milyen körülmények közé kerülne a fia, ha létrejönne a megegyezés. A portál szerint a látogatás már le is zajlott a klub edzőközpontjában, Sebastijan Kerkez elégedett volt a látottakkal, és elmondta, a „sasok” BL-szereplése is megerősítés Milos számára, hogy a Benfica ideális állomás lenne a karrierjében. Ebbe a két félen kívül egyébként még beleszólhat az AC Milan is, ugyanis ha az olasz klub megadja azt az összeget, amelyet bármelyik más klub hajlandó megfizetni a magyar védőért, akkor elővásárlási joga van, és visszaviheti Kerkez Milost Milánóba.

Borítókép: Kerkez Milos nem egész egy év alatt nagyon kapóssá vált (Fotó: Twitter/AZ)