Kerkez Milos maradt állva a nemzetközi porondon a magyarok közül

Nincs már magyar érdekeltségű csapat az Európa-ligában, miután a török Fenerbahce (Szalai Attila) és a német Freiburg (Sallói Roland) után az ugyancsak német Union Berlin is kiesett a sorozatból csütörtökön este. Schäfer András jó ideje sérült, ezért nem is lehetett ott a csapatában a belga Union Saint-Gilloise pályáján, a Ferencvárostól a télen Berlinbe szerződött Aissa Laidouni viszont ott volt a kezdőben. Az első mérkőzésen a belgák vendégként háromszor is vezetést szereztek, ám a németek mindháromszor kiegyenlítettek, most azonban utóbbiaknak egyetlen válaszuk sem volt a hazai együttes három góljára.