A Debrecen lépett egyet afelé, amiről egyelőre beszélni sem hajlandó

Kiesőjelöltből dobogóaspiráns lett a Debrecen. Igaz, a Magyar Nemzetnek a héten Makray Balázs cégigazgató és Szécsi Márk, a csapat rutinos játékosa is elmondta, a dobogóról és a nemzetközi porondról ők nem beszélnek egy szót sem, csak a következő mérkőzésre összpontosítanak, ám ettől még tény marad, hogy a Debrecen harcban áll a harmadik vagy a második helyért.

Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Most a Mezőkövesd elleni találkozó volt az a bizonyos következő mérkőzés idegenben, és a DVSC játékosai bizonyították, hogy komolyan gondolják azt, amiről nem hajlandóak beszélni… Az első félidőben is több helyzetük volt, sokat elárul a meccsről, hogy a házigazda Mezőkövesd a szünetig a kaput sem találta el. A fordulást követően pedig nagy fölényben futballoztak a vendégek, ami az 55. percben meg is hozta a gyümölcsét: Dzsudzsák szögletből kapu elé belőtt labdáját Lagator egy becsapós mozdulattal tovább engedte, Dreskovics pedig 5 méterről, kissé balról a kapu jobb oldalába fejelte – 0-1.