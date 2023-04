Szertefoszlóban a Ferencváros álmai a Bajnokok Ligájában

– Mindenki lelkesedésből és izomból akarja ellőni – mondta Elek a játékosainak. A négygólos hátrány kettőre olvadt, de kisvártatva, néhány bosszantó technikai hiba után, megint négy lett a hátrány. Bíró Blanka sem parádézott a kapuban, ahogy a visszacserélt Janurik Kinga sem.

Szűk tíz perccel a félidő vége előtt már az ötgólos előnyért támadott a Metz, szerencsére mégsem lett még csúfabb az eredmény a Fradi szempontjából. Ahogy a kupadöntőben a Győr ellen, a Metz ellen is kapaszkodott a Ferencváros, jóllehet az érdi BL-negyeddöntőben nem volt benne a levegőben, hogy képes lehet fordítani.

Emily Bölk volt a Fradi legjobb embere, de a vendégcsapat több hangszeren játszott: Jörgensen és De Paula mellett Maslova és olykor Horacek is veszélyesen manőverezett. Ennek ellenére Malestein akár mínusz egyre is feltornázhatta volna a Fradit, de Malestein Sako lábát találta el ziccerben.

Maslova pontosan lőtt:

Szűk három perccel a szünet előtt Mayonnaud kért időt, mert a kezdeti lendület után elsősorban támadásban kicsit szétesett a Metz játéka. Bíró Blanka két fontos védéssel segített a hajrában, az utolsó percben hétméterest dobhatott az FTC, Malestein nem hibázott. 4-3 után megint csak egy gól volt a Fradi hátránya. Azonban Horacek látványos közbelövésével alakította ki az első harminc perc végeredményét: 13-15.

Beragadt a második félidő rajtján, 3-0-s rohammal indított a Metz. A meccs során először öt góllal vezetett a francia csapat. Gödörbe került a Fradi, az 50 százalékkal védő Sako szinte mindent védett. A magyar kupagyőztes elég egyoldalúan játszott, a bal szél volt sokkal aktívabb: Emily Bölk és Márton Gréta hozta magát, de ugyanez Klujber Katrinról és Angela Malesteinről nem volt elmondható.

20-14-nél kért időt Elek Gábor. A Fradi edzője a védekezés feszességét hiányolta, a játékosok, elsősorban a külföldiek hangos „Come on, come on!” rigmussal tüzelték egymást. Ritmust váltott a Ferencváros, a két kettes védő posztra becserélt Szucsánszki Zita és Czirjenocs-Kovacsics Anikó vezérletével és Bíró bravúrjaival mínusz kettőre is felkapaszkodhatott volna a Fradi, de egy technikai hibát góllal büntetett a francia bajnok.

Kettő, három gól volt a különbség, lelkesen futott az eredmény után a Bíró Blanka védéseire alapozó FTC. A kapus mindent megtett a felzárkózás érdekében, a mezőnyjátékosok közül lehetett volna sokkal több kiemelkedő teljesítmény. Bő negyedórával a vége előtt megint ötöt tett közé a Metz, és megőrizte, sőt növelte az előnyét a végéig, 32-26-ra nyert a Metz.

A mérkőzés embere a nyolc gólos metzi átlövő, Tamara Horacek volt. Az FTC-ben a hét gólt szerzett Angela Malestein és Emily Bölk volt a legeredményesebb játékos.

A mérkőzés hivatalos statisztikája ITT látható.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntő: FTC-Rail Cargo Hungaria–Metz 26-32 (13-15). A visszavágót jövő vasárnap játsszák.

Borítókép: Emily Bölk (zöldben) hozta magát, a többi ferencvárosi elmaradt a várttól (Fotó: Nemzeti Sport)