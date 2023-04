Háromszor is vezetett három góllal az ETO, mégis a Fradi nyerte a kupát

Line Haugsted volt a meccs győri kulcsfigurája: a dán klasszis védekezésben, majd támadásban is kiemelkedőt nyújtott. A 20. percben vezetett először 3 góllal a Győr, ekkor azonnal időt kért Elek Gábor, a Ferencváros edzője. És ez hatott: néhány apróbb győri fegyelmezetlenséget kihasználva a Fradi egyre zárkózott, de amikor elkezdett volna égni a győri ház, Yvette Broch segített Martín csapatának. És persze Fodor Csenge is, aki Bíró Blanka, majd az őt váltó Janurik Kinga ellen is hibátlanul lőtt. Megint visszaállt a háromgólos győri előny. De megint nem bizonyult tartósnak, Szöllősi-Zácsik Szandra és Dragana Cvijics lövései után ismét szoros lett a meccs. Háromszor is vezetett három góllal a Győr, de a Fradi mindig visszaküzdötte magát a meccsbe.

Lekics (fehérben) nehezen tudott kibontakozni Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

A félidő utolsó támadását a Fradi vezette, de újabb gól már nem született, 14-13-as győri előnnyel mentek szünetre a csapatok. A meccs forgatókönyve a tavalyi kupadöntőre hajazott, amikor a Győr vezetett, de nem tudta leszakítani a Ferencvárost, amely a szünet után fordított.

A folytatásra kapust cserélt az ETO: Toft helyett Leynaud érkezett. Ana Gros hetesét Janurik védte, a 34. percben az egyenlítésért támadt a Fradi, de ekkor még ez nem sikerült neki. Fodor Csenge emberhátrányban meglőtte az ötödik gólját, ekkor vett lélegzetet az ETO, de Lekics megint szépített. Broch és Stolle gólváltását egy elrontott győri támadás követte, és ezek után egyenlített a Fradi Malestein révén.

Toft egy kivédett hetes erejéig tért vissza a győri kapuba, Janurik is bemutatott egy bravúrt. Stolle góljával lett megint döntetlen. Fodor újabb góljával megint kettővel ment az ETO. Bő negyedórával a vége előtt megint visszajött a Fradi, Faluvégi vette vissza az ETO-nak az előnyt. Emily Bölk újra egyenlített. Toft visszaállt a kapuba, Martín érthetően döntött, a francia kapus nem sokszor találkozott a labdával. Gros hetese után, 25-23-nál kért időt Elek Gábor. A Győr negyedszerre is a három gólos előnyért támadhatott, de Oftedal rontott. Klujber megint közelebb hozta a Fradit. Rju lövése nem okozott gondot Januriknak. A Fradi jöhetett az ikszért: Szöllősi-Zácsik Szandra nem is hibázott. Kevesebb, mint hét perccel a vége előtt, 25-25-nél kért időt Ambros Martín.

A sikertelen ETO-támadás után fordult a kocka, a Fradi 2-1 után újra vezetett, Cvijics dobta a vezető gólt. Oftedal lövését bravúrral védte Janurik. Majd Szöllősi-Zácsik góljával már kettővel ment az ekkor 4-0-s rohamot produkáló, ütemet vesztett FTC. Janurik szinte mindent védett. Nze Minko szépített, az utolsó percben Klujber hetesből eldöntötte a meccset. 26 másodperccel a vége előtt Martín időt kért, de a kettő helyett csak egyet tudott csökkenteni a hátrányából.

A Ferencváros címvédőként megnyerte a Magyar Kupát.

A mérkőzés statisztikája ITT.

Női kézilabda Magyar Kupa, döntő: FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO 28-27 (13-14) . A harmadik helyért: DVSC Schaeffler–MTK Budapest 32-26.