A Magyar Kupa-elődöntőn a Győrből a várandós Veronica Kristiansen mellett Silje Solberg és Amandine Leynaud, a DVSC-ből pedig Hornyák Dóra és Jovana Jovovic hiányzott, ráadásul a második percben Mariana Costa is kidőlt, miután összeütközött a kapujából kifutó Catherine Gabriellel. A kapus valósággal letarolta Costát, aki eszméletlenül terült el a padlón. A DVSC brazil jobbszélsőjét agyrázkódás és fejsérülés miatt kórházba szállították. A vizsgálat során kiderült, a játékos arccsontja több helyen is eltörött. Az eset megtekinthető az M4 Sport videóján.

Mariana Costa, amint ütközik a DVSC kapusával Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

A Debrecen eme veszteség után, nyilván nem éppen fényes hangulatban is felvette a versenyt az ETO-val, az esélyesebb zöld-fehérek a szünetben csak két góllal, 16-14-re vezettek. A második félidő derekán az ETO Győri-Lukács Viktória találataival elhúzott 24-20-ra, de Szilágyi Zoltán csapata visszakapaszkodott (26-25). Az utolsó percben Stine Oftedal lövését Bordás Réka blokkolta, így a hajdúságiak az egyenlítésért támadtak, de Vámos Petra bombáját Rü Unhi sáncolta, vagyis nem volt szükség hétméterespárbajra, a győriek egy találattal, 27-26-ra nyertek.

A Győrből Linn Blohm nyolc, Győri-Lukács Viktória és Ana Gros öt-öt góllal, Sandra Toft 11 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Planéta Szimonetta hat, Kácsor Gréta öt, Töpfner Alexandra és Vámos Petra négy-négy találattal, Catherine Gabriel tíz, Ann-Cathrin Giegerich két védéssel zárt.

Ambros Martin önmagát okolja

Ambros Martin, a Győr vezetőedzője önkritikusan értékelt a találkozó után.

– A Debrecen nagyon kemény támadásban és védekezésben is, és most nem tudtunk ellene úgy teljesíteni, ahogy akartunk. A meccs elején előnyt szerzett, míg mi tiszta gólhelyzeteket hibáztunk el, ez pedig erőt adott neki. A második félidőben mintha nyomás lett volna rajtunk, nem jó százalékban lőttünk, de összességében ez is elég volt a győzelemhez.

Nem vagyok elégedett magammal, ahogy a csapatot forgattam, volt, aki többet játszott, mint kellett volna. Mindenkire szükségünk lesz a döntőben – mondta Ambros Martín.

Szilágyi Zoltán, a DVSC mestere bosszús, hogy a csapata nem tudott élni a nagy lehetőséggel, s persze aggódik Mariana Costa állapota miatt.

– Mindkét csapat a másik hibáiból élt, és a rutintalanságunk bizonyult döntőnek. Bosszús vagyok, mert mindkét félidő végén megvolt a lehetőségünk, de a butaságaink miatt nem tudtunk élni velük, a végjátékban a megbeszélt dolgok ellenére hibáztunk. Úgy látszik, még mindig nem állunk készen, hiányzik az a kis lépés, hogy ilyen ellenfél ellen ilyen kiélezett szituációt a magunk javára tudjunk fordítani és bravúrt érjünk el. De azt látom, hogy egyre közelebb kerülünk a győriekhez.

Mariana Costa súlyos sérülése nagyon érzékenyen érinti az egész csapatot, reméljük, minél gyorsabban felépül – nyilatkozta Szilágyi Zoltán.

Nem voltak egy súlycsoportban

A másik ágon az MTK nem tudott felnőni a feladathoz. Az FTC három sérültje, Kovács Anett, Béatrice Edwige és Szöllősi-Zácsik Szandra nélkül áll ki, igaz, az MTK-ból is hiányzott Anna Kekézovity, Koronczai Petra, Marija Rnic, Simon Petra és Szücs Réka.