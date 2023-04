Ambros Martín sem akart még foglalkozni a Ferencvárossal. – A Debrecen ellen nem lesz könnyű mérkőzés az elődöntő, de természetesen továbbjutást várok a csapattól. A négyes döntővel kapcsolatban pedig az a célunk, hogy újra elhódítsuk a trófeát – mondta a nyáron távozó spanyol edző.

A vasárnapi csata lesz az igazi, a szezon utolsó zöld-fehér rangadója. Az FTC csapatkapitánya, Szucsánszki Zita is a fontolva haladást részesíti előnyben. – Nagyon jó élmény, nagy eredmény volt, hogy tavaly megnyertük a Magyar Kupát, ez lebeg most is a szemünk előtt. Tudjuk ugyanakkor, hogy nehéz dolgunk lesz – előbb az elődöntővel foglalkozunk, hiszen legutóbb is nehezen jutottunk túl ezen a körön – nyilatkozta az irányító, az edző, Elek Gábor felesége.

Ő is tisztában van azzal, hogy minden bizonnyal a hétvégén lezárul egy eseményekben gazdag (Martín és Elek társ szövetségi kapitány is volt egykor…) fejezet a magyar kézilabdában.

A hétvégi program Török Bódog női Magyar Kupa négyes döntő, Tatabányai Multifunkciós Aréna ELŐDÖNTŐK: 15:00 Győri Audi ETO–DVSC Schaeffler (tv: M4 Sport+), 17:30 MTK Budapest–FTC-Rail Cargo Hungaria (tv: M4 Sport) A VASÁRNAPI MŰSOR: 13:45 bronzmérkőzés (tv: M4 Sport), 16:30 döntő (tv: M4 Sport)

A tavalyi indulatok a Népligetben:

Borítókép: Martín és Elek idén utoljára találkozhat Győr–Fradi meccsen (Fotó: Nemzeti Sport)