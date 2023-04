Valter Attila így ragadta el a kulacsot, majd nagyot hajrázott + videó

A belga World Tour-viadalon 194 kilométer várt a mezőnyre, és végül 147-en jutottak el a célig, 26 bringás feladta. A hajrához érkezve közvetlenül Valter Attila előtt történt egy bukás, amit honfitársunk az útról letérve el tudott kerülni, így ő nem esett el. A befutó egy 1,3 kilométeres, 9,3 százalékos meredekségű emelkedőn volt, amelyen Valter jól hajrázott, több mint tíz helyet jött előre, így szerezte meg a 11. helyet, s a győztes Tadej Pogacar 4:27:53 órás idejétől csak három másodperccel maradt el.

Egy érdekes videó a frissítésről a Jumbo–Visma csapatánál: az első kulacsot Valter Attila – akit könnyen beazonosíthatunk a magyar bajnoki trikójáról – veszi el a csapat egyik segítőjétől. Ilyen sebességnél ez sem egyszerű, érdemes lassítva megézni a felvételt. A végén láthatjuk, hogy a segítőre is veszélyek leselkednek...

A befutó, honfitársunk itt is látható:

Valter Attila elégedett a 11. helyével

– Közel volt ma a legjobb tíz a Fleche Wallone-on! Kicsit lassan indult számomra a nap, nem éreztem óriási tüzet magamban. Ennek ellenére, ahogy teltek a kilométerek, egyre inkább kezdtem megkedvelni a versenyt. Azt mondják, ezt a versenyt ismerni kell, így a tizenegyedik hely első nekifutásra szerintem teljesen rendben van. Köszönöm a rengeteg biztató szót, a Mur de Huy-on álló magyaroknak pedig extra pacsi jár! – fogalmazott a Facebook-oldalán Valter Attila.

A baszk körversenyen 13. helyen záró Valter Attila múlt vasárnap az Amstel Gold Race-n a 30. lett, azt is Pogacar húzta be. Az ardenneki klasszikusok sorában vasárnap következik az utolsó, a legrangosabb, a Liége–Bastogne–Liége, amely az idei negyedik a Monumentumok, azaz az öt legnagyobb egynapos viadal közül. Valter azon is indul.

Chris Froome is jön a Tour de Hongrie-ra

A május 10. és 14. között sorra kerülő, immár a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) ProSeries-sorozatába tartozó 44. Tour de Hongrie előzetes nevezési listáján hemzsegnek a világsztárok. Két klasszis holland sprinter, a Tour de France-on öt szakaszgyőzelemmel rendelkező Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) és a francia körversenyen egy, a spanyolon öt szakaszt nyert Fabio Jakobsen (Soudal–Quick Step) indulását csapataik már korábban bejelentették, most pedig még veretesebb eredménylistával rendelkező versenyzők indulásáról értesülhettünk. A legnagyobb név a hét háromhetes viadalt nyerő Chris Froome (Israel–Premier Tech)! A már 37 éves brit a Tour de France-on négyszer (2013, 2015, 2016, 2017), a Vueltán kétszer (2011, 2017), a Giro d’Italián egyszer (2018) diadalmaskodott, és ezeken a háromheteseken tizennégy szakaszgyőzelme van.

Indul a magyar körversenyen az ír Sam Bennett (BORA–hansgrohe) és az ausztrál Caleb Ewan (Lotto Dstny) is, két sprintersztár, előbbinek tizenegy, utóbbinak tíz szakaszgyőzelme van a háromhetesekről. Jön az olimpiai bajnok pályakerékpáros brit Matthew Walls (BORA–hansgrohe), a riói ötkarikás játékokon ezüstérmes dán Jakob Fuglsang (Israel–Premier Tech) és a Vuelta-szakaszgyőztes holland Danny van Poppel (BORA–hansgrohe) is.

Borítókép: Valter Attilát a magyar bajnoki trikóban most is könnyű volt kiszúrni a mezőnyből (Forrás: Twitter/Team Jumbo–Visma cycling)