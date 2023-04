Valter Attila: Az egész mezőny tiszteletét kivívta a magyar bajnoki mez

Jonas Vingegaard a Tour de France címvédője, s már februárban az ugyancsak Spanyolországban rendezett Gran Caminón is komoly segítséget kapott Valter Attilától a hegyekben, a dán klasszis pedig meg is nyerte a versenyt. A múlt héten mindez megismétlődött a rangosabb, jóval erősebb mezőnyű baszk körversenyen. Valter a hegyekben rengeteget dolgozott a mezőny élén, diktálta a tempót, hozzájárulva ahhoz, hogy a riválisokat leszakítsák, vagy ha kellett, a szökevényeket utolérjék.

Vingegaard a hat szakaszból hármat behúzott, s végül 1:12 perc előnnyel nyerte meg a baszk körversenyt a spanyol Mikel Landa (Bahrain Victorioius előtt), Valter Attila pedig a Jumbo–Visma második legjobb eredményét szállítva 3:13 perc hátránnyal 13. lett. Itt jegyezzük meg, hogy Jonas Vingegaard a Jumbo–Visma honlapján adott nyilatkozatában név szerint említve köszönte meg Valter Attila és Steven Kruijswijk segítségét. Ugyanitt Frans Maassen sportigazgató is kiemelte Valter Attila szerepét. Nagy dolog ez, hiszen a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) 2022-es világranglistáján a Jumbo–Visma végzett az első helyen, jelenleg pedig a második az UAE Team Emirates mögött.

Szombaton a hatnapos baszk körversenyt 102 bringás fejezte be, de a rajtnál még 23 csapat 161 versenyzője sorakozott fel. S emeljük ki azt is, hogy a 25 éven aluliak között Valter a negyedik helyen végzett.

„Mit ünneplek itt a tizenharmadik helyen?” – tette fel a kérdést Valter Attila a Facebook-oldalán, hogy rögtön meg is adja a választ:

„Ünneplem Jonas Vingegaard harmadik szakaszgyőzelmét, amivel toronymagasan megnyerte az összetett versenyt is. Aztán ünneplem, hogy egész héten elképesztő csapatmunkával tudtunk dolgozni, amiben fontos szerepem volt nekem is. Végül pedig egy kicsit a saját sikeremnek is jár az ünneplés, hiszen 13. helyen végeztem összetettben úgy, hogy egy percig sem ez volt a cél.

Ám még a jó helyezésnél is nagyobb hozadéka volt a baszk körversenynek honfitársunk számára.

Valter Attila számára fontos lépcsőfok volt a baszk körverseny

„Sosem voltam még ilyen magabiztos egy verseny során, és talán jogosan érzem azt, hogy a hat nap egyik legfontosabb segítője voltam az egész mezőnyből. Ez egy olyan lépcsőfok nekem, ami rengeteget fog hozzátenni az egyéni sikereimhez is, de az, hogy a Tour de France címvédőjét segíthetem győzelmekhez, már önmagában óriási szó! Az egész mezőny tiszteletét kivívta a magyar bajnoki mez és most már biztosan senki sem keveri össze az olasz trikolórral” – jegyezte meg Valter Attila egy nevetős hangulatjel kíséretében.

Bejegyzése zárásaként leszögezte, hogy a baszk körverseny sokat javított az eddig is jó formáján, és nagyon várja a következő feladatokat, az ardenneki klasszikusokat.

Valter Attila legközelebb április 16-án, vagyis most vasárnap az Amstel Gold Race-en áll rajthoz, egy héttel később pedig indul a Liège–Bastogne–Liège-en is, amely az öt legrangosabb egynapos verseny a profi kerékpársportban, a Monumentumok egyike. A folytatásban Valter májusban a norvég, júniusban pedig a svájci körversenyen méreti meg magát. Ami a három nagy háromhetes körversenyt illeti, a Giro d’Italián idén májusban biztosan nem indul, csapata valószínűleg augusztusban a Vueltán számít majd rá. A Jumbo–Visma Tour de France-ra készülő keretében nincs benne – a francia körversenyt júliusban rendezik –, de akár alakulhatnak úgy is a történések, hogy mégis bekerül. Úgy sejtjük, Jonas Vingegaard-nak aligha lenne ellenére ez a döntés…

