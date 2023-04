Ezt látni kell, Valter Attila a gyilkos emelkedőn kegyetlen volt + videó

Még kedden, a baszk körverseny második szakaszán, Viana és Leitza között 193,8 kilométert teljesített a mezőny, a végén a lejtmenetben „őrült” befutóval, amelynek végén a holland Ide Schelling (BORA-hansgrohe) győzött, s ezzel az összetettben is átvette a vezetést. Valter Attila (Jumbo–Visma) a második csoporttal célba érve tizenegy másodperc hátránnyal 41. lett, az összetettben pedig kilenc helyet jött előre, és a 43. helyre került. A minimális hátrányt azért szedte össze, mert a végén bukás történt előtte. A versenyzők nem is értették, hogyan lehetett ilyen felelőtlenül kijelölni a befutó színhelyét. A baszk körversenyen Valternek az a feladata, hogy a Jumbo–Visma kapitányát, Jonas Vingegaard-t segítse. A Tour de France-on címvédő dán bringás kedden a győztessel azonos időt kapott, a szakaszon 15. lett, az összetettben pedig maradt az ötödik helyen, de Schelling csak nyolc másodperccel állt előtte.

Valter Attila a magyar bajnoki trikóban teker Forrás: Twitter/Team Jumbo-Visma cycling



Valter Attila nem a Jumbo–Visma sárga mezét viseli, mivel ő az országúti magyar bajnok, piros-fehér-zöld trikó dukál neki, mi több, az első két napon a kerékpárján a villa is nemzeti színeinkben pompázott.

Ma a harmadik szakaszon azonban honfitársunk egy más jellegű terepre más vázat kapott. Errenteria és Amasa-Villabona között 162,8 kilométert kellett letekerni, dimbes-dombos terepen, a befutó pedig ezúttal egy nagyon komoly emelkedőn volt.



Valter Attila és Jonas Vingegaard tökéletes összhangban

A szintrajz is mutatja, hogy a terep második fele sok energiát kivett a versenyzőkből. Főleg a befutó: az utolsó 1,1 kilométer átlagos meredeksége 9,4 százalék volt, de akadt benne 26 százalákos rész is. A 24 éves Valter Attila pedig, miként idén a Gran Caminón, ahol szintén kiváló segítője volt Vingegaard-nak, most is nagyot alakított. A végjátékban a gyilkos emelkedő közepéig ő vezette a mezőnyt, s elcsípte a szökevényeket, Vingegaard pedig megoldotta a feladatot, megnyerte a szakaszt. A csapattársai közül elsőként Valter Attila gratulálhatott neki, aki a második legjobb jumbósként 17. lett, húsz másodperc hátránnyal.

A végén ilyen tülekedés volt, Valter Attila a jobb szélen:

Ez a hosszabb változat, de érdemes megnézni, Valter Attila mit alakított:

Az összetettben Jonas Vingegard az élre állt, öt másodperccel vezet a spanyol Mikel Landa (Bahrain–Victorious) előtt, Valter Attila pedig feljött a 20. helyre a 154 fős mezőnyben. A fiatalok értékelésében pedig az ötödik helyen áll.

Borítókép: Jonas Vingegaard és Valter Attila a célban (Forrás: Eurosport)