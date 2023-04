Tört a lapocka, törtek a motorok, és egy magyar hányattatásai + videó

Harmadik vb-futamára készült a legendás Le Mans-i aszfaltcsíkon Kovács Bálint, aki az idei Endurance világbajnokságon a Maco Racing Team állandó versenyzőjeként az EWC valamennyi európai futamán rajthoz áll a Superbike kategóriában. A 21 éves motoros több teszttel a háta mögött érkezett meg Franciaországba, ahol a francia Enzo Boulom és az ausztrál Anthony West csapattársaként versenyzett a szlovák Maco Racing Team színeiben. A csapat elrontotta az időmérőt – vagy inkább a Yamaha okozott csalódást –, így Kovácsék csak a 24. helyről vágtak neki a viadalnak. Amelyet végül a 13. helyen fejeztek be.

Kovács Bálint bizonyított Le Mans-ban Fotó: Izsó Krisztián

– Ez volt a harmadik Le Mans-i világbajnoki futamom, és ismét bebizonyosodott, hogy ez a verseny sosem adja könnyen magát. Sejtettük, hogy nem lesz egyszerű, hiszen egész héten csak szenvedtünk, de bíztunk abban, hogy amilyen gyenge volt a főpróba, olyan jó lesz az előadás. Hajnali kettőig ment is minden, mint a karikacsapás, hiszen már kilencedikek voltunk, jó volt a tempónk, a legjobb ütemben cseréltünk kereket, amikor beütött a krach, és előjött a tipikus Yamaha-hiba, elengedte magát az olajszűrő. Pont én köröztem, és a következő kigyorsításnál kiadta az olajat magából, mögöttem négyen is buktak emiatt, míg én nagy nehezen megtartottam magam. Visszavittük a motort a depóba, és amikor Enzo kiment vele, egész jól működött, hamar a top húszban találtuk magunkat. Ám innen elindultunk egy lejtőn, Enzo hatalmasat bukott, miután elszállt az elektronika, eltört a lapockája, így Anthonyval ketten fejeztük be a versenyt. Előbb negyvenegy, majd ötvennyolc kört tettem meg, amikor a vége előtt elkezdett szétesni a váltó, és így kellett az utolsó kört is megtennem. Fantasztikus volt meglátni a kockás zászlót, azt hiszem, nagyon megdolgoztunk a szereplésünkért kapott nyolc vb-pontért – összegezte a Le Mans-i tapasztalatokat Kovács Bálint, aki a viadal alatt összesen 229 kört teljesített.

Hangulatjelentés Le Mans-ból:

This is Le Mans ! pic.twitter.com/ASq5Kz1YBF — FIM EWC (@FIM_EWC) April 14, 2023

A H-Moto Team tulajdonosa, Kelemen Krisztián elmondta, felemelő érzés volt, amikor látta versenyzőjét átgurulni a célvonalon.

– Enzo sajnálatos esését a motor is megsínylette. A szerelők versenyre alkalmas állapotba hozták, de kérdéses volt, hogy kibírja-e a futam végéig. Így a gyors matek után már csak a célba érkezésre fókuszáltunk. Bálint hozta célba a motort egy fantasztikus ünneplés közepette. Felemelő érzés látni és tudni, hogy ebben a közegben is hősöknek kijáró tisztelettel viszonyulnak a rajongók egy magyar pilótához.

Néhány nagy bukás az idei Le Mans-i 24 órás versenyről:

Suite à une fuite d'huile de la #35, 3 sorties de piste à l'entrée du virage du Musée : la #41, la #101 et la #90 impactées 💥



Safety car en piste 🟡 #24hMotos #FIMEWC pic.twitter.com/VultPPQaMn — 24 Heures Motos (@24heuresmotos) April 16, 2023

L'image de ce matin.

David Checa sur la Ducati #6, actuellement 3e de la course, qui passe à deux doigts de Sofian Lhuillier qui vient de chuter sur la Yamaha #22.#24hMotos pic.twitter.com/0ObNqabI3T — 24 Heures Motos (@24heuresmotos) April 16, 2023

Borítókép: Le Mans-ban idén is megszenvedtek a motorosok (Forrás: Twitter/24 Heures Motos)