Mourinho testőre egy bárban el akarta zavarni a magyar vízilabdázónőket

A Magyar Vízilabda-szövetség közösségi oldala posztolt egy fotót, amelyen a világhírű labdarúgóedző, az AS Roma csapatát irányító portugál José Mourinho Garda Krisztina és Gurisatti Gréta társaságában látható. Garda elmondta, hogy az utolsó napjukat töltötték a hotelben, amikor este a bárban voltak, és meglátták a portugál trénert, aki aznap, csütörtökön csapatával, az AS Romával a Feyenoord ellen játszott Európa-liga-negyeddöntőt, és ugyanebben a szállodában laktak ők is. Az AS Roma a 18.45-kor kezdődött találkozón 1-0-ra kikapott, csapatkapitánya, Lorenzo Pellegrini 11-est hibázott, így Mourinho nem lehetett túl jó hangulatban...

Mourinho kedvesen viselkedett

– Grétával elindultunk Mourinho felé, a testőre viszont azt mondta, nincsen lehetőség fotózásra. Ezzel szemben ő kedvesen jelezte, menjünk csak oda nyugodtan, így összejött ez az emlék. Szerintem tudta, hogy vízilabdázók vagyunk, mert a hotelben hat csapat lakott, tehát lépten-nyomon ilyen lányokba akadhatott, de a válogatott szereléséből biztosan láthatta, hogy sportolók vagyunk. Megkérdezte, mit játszottunk aznap, és sok sikert kívánt a másnapi meccsünkhöz is, ami, ugye már nem volt, de ez legyen a legkevesebb, mindent ő sem tudhat rólunk – árulta el vidáman a Farkasok trénerével való nagy találkozás kulisszatitkait Garda Krisztina, a DFVE játékosa.

Borítókép: Gurisatti Gréta és Garda Krisztina között José Mourinho (Forrás: Waterpolo.hu)