A Ferencvároson már csak a csoda segíthet

A bukarestiek és az északiak

Még két román csapat, a Rapid és a 2016-ban győztes CSM is pályázik a budapesti kiadó helyekért. A Rapid két szálon is kötődik a magyar kézilabdához: a magyar válogatott szélsője, Korsós Dorina náluk játszik, a csapat edzője, Kim Rasmussen korábban a magyar női válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozott. Rasmussen és Korsós együttese szinte lehetetlen feladatra vállalkozik: a címvédő norvég Vipers ellen idegenben kísérelheti meg ledolgozni a romániai odavágón összeszedett hatgólos hátrányát. Szintén nem kecsegtet túl sok sikerrel a CSM mérkőzése a dán Esbjerggel szemben: Jesper Jensen csapata 32-28-ra nyert egy hete hazai pályán. Komoly meglepetés lenne, ha Cristina Neaguék meg tudnák fordítani a párharcot.