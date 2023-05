Már korábbi sikerkovácsa sem kér a Chelsea-ből

Azok után, hogy a Chelsea már a második edzőjétől szabadult meg az idényben (Thomas Tuchelt és Graham Pottert is menesztette), a szezon hátralévő részére a csapat trénereként korábban már megbukott Frank Lampard kezébe adta a gyeplőt a tulajdonosi gárda. Az egykori középpályás visszatérése nem is sikerülhetett volna rosszabbul, hiszen Lampard irányítása alatt a Chelsea az eddigi öt mérkőzését egyaránt elveszítette. Kedd este pedig még lejjebb csúszhat a londoni csapat, amely a bajnoki címért még harcban lévő Arsenal otthonában lép pályára (21.00, tv: Spíler 1).

Frank Lampard irányítása alatt nem táltosodott meg a Chelsea Fotó: EPA/Peter Powell

A Chelsea vezetősége közben bőszen kutakodik, hogy kit ültessen majd Lampard helyére, aki kivezetheti majd a csapatot a gödörből, de eddig nem járt sikerrel. A klubbal eddig összeboronált edzők közül Julian Nagelsmann és Luis Enrique is visszautasította a lehetőséget, a legutóbbi olasz sajtóinformációk szerint pedig José Mourinho nevét is felvehetjük erre a listára. A londoniakkal többek között három bajnoki címet nyert edzőt is megkereste a Chelsea, de az AS Romát irányító szakemberrel még a tárgyalásokig sem jutott el, mert Mourinho inkább az olaszok klubhoz szeretné magát elkötelezni hosszabb távra (2024 júniusában jár le a szerződése Rómában).

A sok kikosarazás ellenére a jövőben ismét neves edzője lehet a Chelsea-nek, aki a jelenlegi várakozások szerint Mauricio Pochettino lesz. Az argentin trénert tavaly nyáron menesztette a Paris Saint-Germain, azóta nem vállalt munkát, de a Kékekkel pozitív irányba haladnak a tárgyalások, így ez hamarosan megváltozhat, és az idén végén átveheti Lampardtól a Premier League tabellájának tizenkettedik helyén szerénykedő Chelsea irányítását.

Borítókép: José Mourinho az AS Romát választja a Chelsea helyett (Fotó: AFP/NURPHOTO/Giuseppe Maffia)