Csercseszov ugyanazon a blőd kérdésen lovagol, mint Rebrov

Lisztes: Nagyon jó érzés A mérkőzés két fradista hőse így nyilatkozott. Lisztes Krisztián: Nagyon jó érzés nyilván, főleg, hogy már az első Újpest elleni meccsemen sikerült betalálni, úgyhogy nagyon boldog vagyok, nehéz is szavakat találni. Igazából csak arra emlékszem, hogy odapattant a labda elém, és megpróbáltam a kapuba juttatni, szerencsére ez sikerült is. Amer Gojak: Nagyon boldog vagyok, hogy két gólt is szerezhettem és ezzel hozzájárulhattam a csapat jó játékához. Úgy gondolom, hogy megmutattuk, miért mi vagyunk címvédők és ezt az utat kell folytatnunk. Emlékszem arra, hogy hat évvel ezelőtt volt egy mesternégyesem a horvát bajnokságban, azzal valamilyen szinten történelmet is írtam a Dinamóban, de úgy gondolom, hogy ez a két gól különlegesebb számomra, mert a derbin szereztem őket, és nagyon jól tudom, hogy mit jelent Magyarországon egy derbi. Kilenc pont az előnyünk, de nem ez a fontos, meccsről meccsre haladunk és csak előre nézünk, de a fontosabb, hogy igazi csapatként játszottunk.