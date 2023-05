Klopp megbűnhődött, megsérült a Liverpool meccsén + videó

Negyedóra után háromgólos előnyt alakított ki a Liverpool a Tottenham Hotspur ellen, így aligha lehetett számítani rá, hogy innen lesz visszaút a vendégek számára (akik egy héttel korábban is hasonló cipőben jártak, akkor 21 perc alatt nyeltek be öt gólt Newcastle-ben). A Vörösök védelmi megingásainak köszönhetően azonban Harry Kane még az első félidőben szépített a vasárnapi meccsen, Szon Hung Min találatával a 77. percben folytatódott a felzárkózás. A hosszabbításban Richarlison megszerezte az első bajnoki gólját a Tottenham mezében, de csak néhány pillanatig örülhettek a pontjuknak a londoniak, mert a 94. percben jött a feketeleves, és a liverpooli Diogo Jota beállította a 4-3-as végeredményt.

Az őrült izgalmak természetesen Jürgen Kloppra, a hazaiak vezetőedzőjére is hatással voltak. Jota gólját a német menedzser a partvonal mellett futkározva ünnepelte, majd a negyedik játékvezető előtt örömködött. Erre aztán ráfázott. A kispadja felé tartva a combjához kapott, és a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón szokatlan módon a saját sérüléséről kellett beszámolnia.

– A negyedik játékvezetőhöz fordultam, ott ünnepeltem, aztán meghúztam a combizmom. Megkaptam a büntetésem, ezen felül pedig egy sárga lapot is kiosztottak nekem – magyarázta Klopp, majd hozzátette, néhány napig fájdalmai lesznek, Paul Tierney játékvezető viszont nem bűnhődik.

A Liverpool vezetőedzője ugyanis nem volt megelégedve a bíró ténykedésével. Kettejük története 2021-re nyúlik vissza. Akkoriban Klopp azt találta mondani Tierneynek, hogy egy játékvezetővel sincsenek problémái, csak vele.

Klopp ezúttal azt rótta fel a bírónak, hogy megadta a Tottenham egyenlítő gólját, miközben szerinte Ben Davies szabálytalankodott Mohamed Szalahhal szemben.

– Van közös múltunk Tierneyvel. Fogalmam sincs, hogy miért van ellenünk. Állította, hogy nincs baja velünk, de ez talán nem igaz. A Tottenham elleni meccsünkön 2021-ben Harry Kane-t ki kellett volna állítani. Kedvelem őt, ezért nem örültem volna az ítéletnek, de járt neki a piros lap – emlékezett vissza Klopp, aki azt sem érti, a vasárnapi ünnepléséért miért kapott sárga lapot, és Tierney kommentárja sem tetszett neki. Utólag kiderült, a bírót nem róják meg, Klopp szavait viszont kivizsgálja az angol szövetség (FA).

A csapata teljesítményével többé-kevésbé elégedett volt a német mester. – Az első félidő nagy részében nyújtott teljesítményünk a legjobb volt, amit az idényben produkáltunk. Az első védelmi megingásunkból aztán gólt kaptunk. Problémát jelentett, hogy a Tottenham 3-1-nél sem változtatott, továbbra is kontrákkal próbálkoztak. Védekeztek, kontrákat folytattak és rögzített helyzetek után veszélyeztettek. Diogo Jotának köszönhetően megmenekültünk, ez csodálatos, mindenki vígan megy haza. Ugyanakkor én vagyok az edző, úgyhogy hozzá kell tennem, hogy három nap múlva a Fulhammel találkozunk, akkor jobbnak kell lennünk.

Mason kiállította volna a Liverpool gólszerzőjét

Érdekes módon a másik oldalon sem voltak elégedettek Paul Tierney döntéseivel. Ryan Mason szerint a győztes gól szerzőjét, Diogo Jotát korábban ki kellett volna állítani, amiért letalpalta Oliver Skippet.

– Ez volt a legegyértelműbb piros lap, amit valaha láttam. Szeretnék magyarázatot kapni arra, hogy miért nem állították ki Jotát. Magasan volt a lába a földtől, eltalálta egy játékos fejét, ami ráadásul vérzett is – méltatlankodott a Tottenham megbízott edzője, majd a meccsről is ejtett egy-két szót: – Nehéz szavakba önteni, ami történt. Megérdemelt volt, hogy kiegyenlítettünk, szóval egyelőre feldolgozhatatlan, hogy utána odaajándékoztuk nekik a győztes gólt. Nehéz pozitívumokat találni. Ha négy gólt engedsz az ellenfélnek úgy, hogy neki nem kell semmit sem tennie érte, akkor megnehezíted az életed. Nem mondhatjuk, hogy szerencsétlenek voltunk, amiért veszítettünk, hiszen segítettünk a Liverpoolnak. Emellett mi is szerezhettünk volna több gólt, mi több helyzetet alakítottunk ki. Azt is meg kell értenünk, hogy a Premier League-ben 95 percen keresztül összpontosítani kell. Öt-tíz perc alatt a meccs kicsúszhat a kezedből, és ha idegenben háromgólos hátrányba kerülsz, akkor már nem nyerhetsz.

