Ronaldo szaúdi cipője ettől különleges, közelről kell megnézni + videó

Három kínos meccs után, amelyeken az al-Nasszr még gólt sem szerzett (0-0, 0-2, 0-1), s kiesett a helyi Király-kupa elődöntőjében, a múlt hét végén Cristiano Ronaldo csapata a szaúdi bajnokságban hazai pályán 4-0-ra legyőzte az al-Raedet, az első találatot pedig az ötszörös aranylabdás szerezte. A 38 éves portugál klasszisnak csapata második góljában is szerepe volt, s az egész mérkőzésen jól játszott.

Ronaldo újra eredményes volt Forrás: Twitter/ALNassr

Ronaldo a bajnokságban tizenkét meccsen tizenkét gólnál jár, most újra a játékával került a középpontba, nem a hisztizésével és a botrányos viselkedésével. A Twitteren az egyik rajongói csatornája pedig ma két közeli képet is megosztott a futballcipőjéről. Láthatjuk rajta a védjegyének számító CR7-t, a portugál színeket, s ha figyelmesen megnézzük, még mást is, a gyermekei nevét.

Ronaldo és a családja

Cristiano Ronaldo és élettársa, Georgina Rodríguez öt gyermeket nevelnek együtt: a tavaly áprilisban született Bella Esmeralda mellett Alana Martinának a spanyol modell adott életet, Cristiano Ronaldo Juniornak, Mateónak és Eva Mariának pedig béranya.

Forrás: Twitter/TCR.

Forrás: Twitter/TCR.

Egy bűbájos fotó a legkisebb gyermekről, Bella Esmeraldáról:

Forrás: Instagram/Cristiano

Ez pedig Cristiano Ronaldo tizenkettedik találata a bajnokságban:

Borítókép: Cristiano Ronaldo a légtér ura (Forrás: Twitter/ALNassr)