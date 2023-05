Szoboszlai nem a súlycsoportjának megfelelő ellenfelet választott magának

Csak Willi Orbán képviselte a magyar válogatottat az RB Leipzig szombati, Hoffenheim ellen 1-0-ra megnyert bajnoki mérkőzésén – a pályán legalábbis. A lelátókon ugyanis ott volt a lábadozó Gulácsi Péter és a kiállítása miatt eltiltását töltő Szoboszlai Dominik is. Utóbbi a Hoffenheim helyett más ellenfelet talált magának, jobban mondva Gulácsi fiait tanítgatta a labdarúgás csínjára-bínjára.

Hidegrázós döntetlen és sérülések

Sallai Roland csereként 19 percet kapott a Freiburg csapatában, amely szintén a lehető legkisebb különbséggel, 1-0-ra győzött a Köln vendégeként. A Bundesliga tabelláján negyedik Freiburg 56 pontjával felzárkózott a harmadik Union Berlinre. A fővárosiak ugyan hazai pályán csak gól nélküli döntetlent játszottak a Bayer Leverkusennel, Schäfer András számára felejthetetlen élmény marad a találkozó, hiszen január végén elszenvedett sérülése óta most lépett először pályára, 22 percre cserélték be őt.

– Örökre emlékezetes marad ez a meccs, mert nehéz időszakon vagyok túl – nyilatkozta a középpályás az M1 aktuális csatornának. – Januárban csak két meccsen tudtam szerepelni, úgyhogy így egyben ez nagyon hosszú volt a három műtéttel és a mankózással. Még nem vagyok topformában, de a neheze megvolt, és jó úton járok. A klub maximálisan támogatott mindenben, és a szurkolók is elképesztőek voltak, az egész stadion tapsolt, hihetetlen volt, hogy ennyire szeretnek, most is kiráz a hideg.

Bokatörés miatt Németh Andrásra is kihagyás vár. A magyar játékos a német másodosztályban szereplő Hamburg edzésén sérült meg, emiatt már a gárda szombati mérkőzésén sem vett részt, amely 3-2-es vereséggel végződött a Magdeburg otthonában. A török Fenerbahce védője, Szalai Attila is egészségi problémákkal küzd, ő hétfőn az Istanbulspor elleni 3-3-as döntetlen során szenvedett térdsérülést. A Nemzeti Sport információi alapján ugyanakkor Szalai hamarosan visszatérhet, de a Fener szombati összecsapásán még nem szerepelhetett. Az isztambuliak nélküle is diadalmaskodtak, méghozzá 3-1-re a Sivasspor vendégeként. A Sivasspornál maradva, az Antalyasport múlt hétfőn, idegenben 2-1-re verte meg a török gárda. Az Antalyaspornál Szabó Bálint ekkor nem volt a keret tagja, majd a Karagümrük otthonában aratott 1-0-s győzelmet szombaton a kispadról nézte végig.

Kupadöntő és elveszített első hely

Szabó Bálinthoz hasonlóan Lang Ádám is végigülte csapata, az Omonia Nicosia legutóbbi mérkőzését. A fővárosiak szerdán a Ciprusi Kupa döntőjébe jutottak, miután az idegenbeli 1-1-es döntetlent követően a visszavágón 3-1-re múlták felül a Paphost. Az AEK Larnaca vasárnap 1-0-ra hasalt el az Apollon otthonában a ciprusi bajnokság rájátszásában. Gyurcsó Ádámot a 76. percben cserélte le, Nikolics Nemanját pedig be a Larcana vezetőedzője, Jose Luis Oltra Castaner.

Elveszítette vasárnap a Podbrezová elleni mérkőzést (2-0), ezzel együtt a tabellán elfoglalt első helyét is a szlovák bajnokságban első aranyérme után ácsingózó DAC. A dunaszerdahelyiek Kalmár Zsoltot és Szánthó Regőt is csereként vetették be. Előbbi 31 játékpercet és sárga lapot, utóbbi 8 percet kapott. Kecskés Ákos nem volt a LASK keretének tagja az osztrák Bundesliga rájátszásának vasárnapi találkozóján, amely során a LASK hazai pályán 4-0-ra ütötte ki a Klagenfurtot. A svájci Lugano is fölényes győzelmet aratott szombaton, 5-1-re tömte ki a Bolla Bendegúzzal felállt Grasshopperst. A magyar védőt a szünetben cserélték le. Koszta Márk is vesztes csapat tagja volt szombaton, a Maccabi Bnei Raina ugyanis 3-1-re kapott ki hazai pályán a Kiryat Shmonától. Koszta végig a pályán volt, sárga lappal zárta a meccset.

Három gól, egy gólpassz

Jeleskedtek a múlt héten a messzi távolban játszó futballistáink. A dél-koreai élvonalban éllovas Ulszan Hyundai támadója, Ádám Martin eredményes volt kedden az Incheon otthonában 1-0-ra megnyert meccsen. Vasárnap csak a kispadon kapott helyet, az Ulszan nélküle 2-1-re múlta felül a Gwangjut. Sallói Dániel szerdán góllal és gólpasszal vette ki a részét a Sporting Kansas City Tulsa Athletic elleni 3-0-s győzelméből a US Open Kupában, a 60. percben cserélték le. A Kansas játékosainak ezzel ritka pillanatban volt részük, hiszen a csapat pocsékul teljesít az idényben, szezonbéli tíz bajnokijukat nyeretlenül tudták le, a tabella utolsó helyén állnak. Magyar idő szerint vasárnap hajnalban a CF Montreal elleni mérkőzés is 2-0-s vereséggel végződött számukra az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban. Sallói végig a pályán volt. Gazdag Dániel együttese, a Philadelphia Union – magyar idő szerint csütörtök hajnalban – 1-1-es döntetlent játszott otthon a Los Angelessel a Concacaf Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén. Gazdag Dániel büntetőből talált be a 86. percben, amire a vendégek részéről a 91. percben jött válasz.

Borítókép: Szoboszlai Dominik és Gulácsi Péter kisfia (Forrás: Twitter.com/RBLeipzig)