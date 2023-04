Fogynak a jelöltek, két sztáredző mondott nemet a Chelsea-nek

Graham Potter leváltása után, április első napjai óta keresi az új vezetőedzőjét a Chelsea. A klubvezetés átmeneti jelleggel, az idény végéig Frank Lampardnak szavazott bizalmat, miközben a háttérben tárgyalásokat folytatott több neves szakemberrel is, nevezetesen a legutóbb a spanyol válogatottat irányító Luis Enriquével és a Bayern Münchentől a közelmúltban menesztett Julian Nagelsmann-nal is.

De mint kiderült, egyik edzővel sem sikerült megegyezni a közös munkáról. A hírről a mindig jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano számolt be pénteken a Twitteren. Romano hozzáteszi, az eddigi első számú jelölt, azaz Nagelsmann elutasító válasza véglegesnek tűnik, mivel a véleménye több kérdésben is eltért a tulajdonosokétól.

A Chelsea figyelme a már említett duó után most a Paris Saint-Germain korábbi mestere, Mauricio Pochettino felé fordulhat. A felek a hét elején már meg is kezdték a tárgyalásokat, de az argentin szakember a Sky Sports értesülései szerint csak a nyáron hozza meg döntését a következő állomáshelyéről. Jelenleg Pochettino egykori klubja, a Tottenham Hotspur is vezetőedző után nézelődik a piacon, ám a londoniak a közelmúltban nem vették fel a kapcsolatot az 51 éves trénerrel.

A Sky Sports pénteken arról írt, hogy a Burnley-t irányító Vincent Kompany is a Chelsea vezetőségének szűkített listáján szerepel.

Borítókép: Julian Nagelsmann várhatóan nem veszi át a Chelsea irányítását (Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/Marius Becker)