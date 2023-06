Mini-Barca épül Miamiban, Messi után újabb legendás játékos érkezett

Lionel Messi legazolásával nagy halat fogott ki az Inter Miami, most pedig újabb, korábbi barcelonai klasszis segítheti az MLS Keleti Konferenciájának utolsó helyen szerénykedő együttes előrelépését, mivel a klub pénteki bejelentése alapján a 34 éves Sergio Busquets is Floridába költözik.

Családja is vele tartott, amikor Busquets búcsút mondott a Barcának Fotó: AFP/NurPhoto/Urbanandsport/Joan Valls

A világ- és Európa-bajnok labdarúgónak június végén jár le a Barcelonával kötött szerződése, és már egy hónapja kijelentette, hogy 722 mérkőzés és 32 trófea után el szeretné hagyni a katalán fővárost. Ingyen igazolható játékosként több kérője is akadt, többek között a szaúdi élvonalból, amelynek klubjai sorra veszik meg az Európában befutott sztárokat.

Busquetst viszont inkább az MLS érdekelte, ahol ismét együtt játszhat Messivel, sőt, mondhatni, Miamiban mini-Barcelona épül, hiszen sajtóbeszámolók szerint a már két megszerzett legendás futballista mellett az Inter a katalánoktól szintén távozó Jordi Albával tárgyal, és úgy tudni, szívesen látnák Luis Suárezt is a csapatban. Arról nem is beszélve, hogy a vezetőedzői poszt várományosa Gerardo Martino, aki korábban a gránátvörös-kékeknél is megfordult.

Borítókép: Lionel Messi (balra) és Sergio Busquets újra csapattársak lesznek (Fotó: AFP/Josep Lago)