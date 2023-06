Az ellopott csatárnak csak egyetlen szobán múlott a sorsa

– Mi hiányzott itthon ahhoz, hogy a magyar futballisták nem érték el a mecheleni szintet sem?

– Ezen én is sokat gondolkodtam akkor. Az tény, hogy Belgiumban többet és sokkal intenzívebben edzettünk, de nyilván számított az orvosi háttér is. Amikor szűkített területen gyakoroltunk, eleinte csak kapkodtam a fejemet, nem tudtam, hol a labda, olyan gyorsan ment lábról lábra. Fontos szempont volt, hogy egy percet sem lazsálhattam. A Mechelen keretébe mintegy huszonöt játékos tartozott, akik mind be ott akart lenni a csapatban.

Egy alkalommal fáradtnak éreztem magamat, kicsit csaltam az edzéseken, és a meccsnapon kiderült, csak kispados vagyok. Amikor rákérdeztem, az edzőm csak annyit mondott, ha majd újra rendesen edzek, akkor újra játszani fogok.

Ott az egymás közötti játék során is fel kellett venni a sípcsontvédőt, mindenki úgy csúszott be és rúgott, mintha éles meccset játszanánk.

ÉNEKELTÉK A NEVÉT A SZURKOLÓK

– Magyar szempontból a legérdekesebb mérkőzését a Mechelenben az MTK ellen játszotta az UEFA-kupa második fordulójában, az első meccsen öt nullra nyertek, és három gólt rúgott. Milyen érzés volt kiütni egy magyar csapatot?

– Nagyon készültem arra mérkőzésre. Akkor az internet és a televíziós közvetítések híján a magyar szurkolók jóval kevesebbet tudhattak a külföldön játszó magyarokról, és tudtam, hogy most a szemük elé kerülök, megmutathatom, mennyit fejlődtem. A társaim látták ezt rajtam, nyugtattak, nehogy túlpörögjek. Az első félidő utolsó percében lőttem az első gólt, ami minden ellenkező állítás szerint nem volt les, Talapa későn lépett ki. A szünet után már nem volt gondunk, és miután lefújták a mérkőzést, éreztem, hogy nagyot nőttem a szurkolók és a játékosok szemében amiatt, hogy magyarként egy magyar csapat ellen mindent beleadtam és három gólt lőttem. Ez volt a feladatom, de ők ezt nagyon értékelték.

– Három és fél év után miért jött el Mechelenből?

– Először csak kétéves szerződést kaptam azzal, hogy ha jól teljesítek, akkor hosszabbítunk. A két év leteltével három évet írhattam alá azért, mert nagyon jól ment a játék. Az elnökünk dúsgazdag üzletember volt, aki a focihoz nem értett, de a mezünk és a nadrágunk minden pontján reklám virított, nagyon tudott pénzt szerezni. Én voltam az unokája kedvenc futballistája, már csak ezért is kedvelt, és egyszer azt mondta, váltás lesz, más veszi át a klubot, és amikor ez meg is történt, szó szerint minden összeomlott. Nekem megmondták, nem tudják, de nem is akarják kifizetni nekem a szerződésemben szereplő összeget. Nem akartam elmenni, de fél év alatt láttam, egymás után távoznak a játékosok, nem fizettek, gyakran a keretbe sem tettek be, ezért úgy döntöttem, és sem maradok. Nehéz döntés volt, mert még mindig beleborzongok, amikor eszembe jut, hogy énekelték a nevemet a csapat szurkolói.

HŐSTETT VOLT AZ ÚJABB BAJNOKI CÍM

– Miért éppen Pécsre ment, miért nem Újpestre?

– Az akkori újpesti vezetés hívogatott ugyan, de nem éreztem, hogy tényleg akarnak engem. Csak mismásoltak, és egyszer csak megkeresett Tóth Béla, a Pécs akkori tulajdonosa, aki elmondta, nagy csapatot szeretne összehozni, menjek hozzájuk.

Vonakodtam, nem volt kedvem hozzá, de az Újpest továbbra sem rukkolt elő ajánlattal, ő viszont valutában letett egy összeget, és ez meggyőzött.

Jó csapatunk volt, de hamar kiderült, nincs komoly tartalom az elnök mögött, és nem lett az egészből semmi sem.

– Rövid kispesti kitérővel Izraelben kötött ki a Hapoel Tzafririm Holonnál, és akkoriban rengeteg magyar játszott az országban. Mit találtak kölcsönösen vonzónak egymásban?

– Először nem akartam menni, a klub vezetői pedig azt mondták, menjek ki, nézzek körül, és utána döntsek. Megtettem, és leesett az állam. Csodálatos környezet várt Tel-Avivban, a hírekkel ellentétben nem minden a háborúról szólt, és amikor tárgyaltunk, bedobtam egy pofátlanul nagy összeget, amire ők rábólintottak. Az ottani játékstílus jól feküdt a magyaroknak, akiknek a zöme óriási sztár lett Izraelben. Én is nagyon jól éreztem magamat.