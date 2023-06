Nagy pofont adott a riválisnak, gólparádé után elődöntős a válogatott

Bíró Attila nem spórolt a dicsérettel a görögök elleni sikert követően.

– Úgy nézett ki, hogy ez egy könnyű meccs volt, holott egyáltalán nem volt az. Annak köszönhetően nyertünk végül is simán, hogy rögtön a mérkőzés elejétől egészen fantasztikusan játszottunk. Az első félidőben a védelem is remekül működött, támadásban pedig csaknem mindenki betalált, azaz nagyon komoly csapatmunkát végeztek a lányok – értékelt a szövetségi kapitány. – Elégedett vagyok, mert rendkívül tudatosan játszottunk. Látszik, hogy az utolsó másfél évben nagy hangsúlyt fektettünk a mentális felkészülésre, ma is látszott, kifejezetten erősek vagyunk ezen a téren. Az ilyen téthelyzetekben szinte csak az számít, ki az igazán rendíthetetlen fejben – mi ma azok voltunk, és remélem, a következő két napban is hasonlóan erősek leszünk.

Görög kollégája meglehetősen elégedetlen volt csapata produkciójával.

– Húsz gólt kapni – nem, ez nem fordulhat elő, ilyen nincs. Nem fogom a játékosokat szapulni, mert ha nem úgy játszanak, ahogy szeretném, az egyedül az én felelősségem. Tudom, hogy még sok az edzés, de a fáradtság nem lehet magyarázat. El lehet veszíteni egy mérkőzést, de nem ilyen védekezéssel. Ebből tanulnunk kell, mert ez még egyszer nem fordulhat elő – húzta alá még egyszer Alexia Kammenou.

Női Világkupa Szuperdöntő, negyeddöntő

Magyarország–Görögország 20-13 (6-2, 6-4, 3-2, 5-5)

Gólszerzők: Keszthelyi 6, Garda, Leimeter 3-3, Mahieu, Rybanska, Tiba 2-2, Faragó, Pőcze, illetve E. Plevritou, V. Plevritou, Giannopoulou 3-3, Eleftheriadou 2, Xenaki, Myriokefalitaki

Borítókép: Keszthelyi Rita hat gólt vállalt (Fotó: MTI/Illyés Tibor)