Pérez újabb fiaskója, Leclerc megszorongatta Verstappent

A pályaelhagyások miatt folyamatosan érvénytelenítették a pilóták köreit, ez sok bosszúságot okozott többek között Verstappennek, Fernando Alonsónak (Aston Martin) és Péreznek is. Utóbbinak emiatt csipkednie kellett magának a szakasz végén, hogy legyen egyáltalán mért ideje. De végül nem tudta megoldani a feladatot, az utolsó körében is elhagyta négy kerékkel a pályát, és nem jutott be a Q3-ba. Pérez zsinórban negyedik időmérős fiaskója miatt csak a 15. helyről rajtolhat a vasárnapi Osztrák Nagydíjon.