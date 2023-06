Emerson Fittipaldi a hetvenes évek menője volt a Formula–1-ben, sosem versenyzett a Hungaroringen, mégis fogalommá vált a neve hazánkban. „Ott megy a Fittipaldi” – szokták mondogatni a gyorshajtókra. Amikor a francia Saintéloc Racing sátrában fogadott minket a kétszeres brazil világbajnok a mogyoródi pályán, fel is tettük neki a kérdést, hogy hallott-e már erről a magyar szólásról.

Emerson Fittipaldi a fia miatt érkezett a Hungaroringre. Fotó: Janics Attila / Főnix Motorsport

– Néhány éve tudtam meg a magyar barátaimtól, hogy ilyen formában terjedt el a nevem – válaszolta kedélyesen Fittipaldi. – Szeretnék köszönetet mondani, amiért ezek szerint megkedveltek engem, csak arra kérem a magyarokat, hogy ne okozzanak balesetet, vezessenek biztonságosan!

Emerson Fittipaldi: A motorsport az én otthonom

Ekkor beszélgetésünk félbeszakadt, Fittipaldi udvariasan megkért, hogy folytassuk kicsit később, mert megérkezett a fia versenymérnöke, és szeretne jelen lenni a futam utáni megbeszélésen. Hármasban félrevonultak, hogy kitárgyalják a tapasztalatokat, s ahogy végeztek, Fittipaldi egyből visszatért. Nem sikerült jól ifjabb Emerson Fittipaldi hétvégéje a Hungaroringen, hiszen a mindössze 16 éves versenyző az első futamon harmincadik lett, a másodikon kiesett a Formula Regionális Európa-bajnokság magyarországi fordulójában.

Mennyire nehéz ugyanazzal a névvel versenyezni, mint a kétszeres F1-világbajnok apa?

– Ez sosem egyszerű, mert folyamatosan meg kell küzdenie a nevéből fakadó elvárásokkal – magyarázta Fittipaldi. – De én nagyon hiszek Emmóban, imádja a versenyzést, elképesztően elkötelezett. Ha így folytatja, elérhet a Formula–1-ig, egyértelműen ez a célunk, persze még sokat kell dolgoznunk.

Fittipaldi elárulta, hogy az összes versenyhétvégére elkíséri a fiát. Tekintettel arra, hogy 76 éves, felvetettük, nem megterhelő-e a sok utazás. – Egyáltalán nem – felelte. – Még mindig élvezem ezt a világot, én a motorsportban érzem magam otthon. Lelkesen utazom új országokba, ismerek meg új embereket és kultúrákat, ez az életem része.

Mit üzent az F1-világbajnok a magyaroknak?

Fittipaldi életében először járt most Magyarországon, és beszélgetésünkkor azt tervezte, hogy a versenyek után nyakába veszi Budapestet. – Itt vagyok ebben a gyönyörű országban, de még csak a repteret és a pályát láttam, mert egyből idejöttünk, a szállásunk sincs messze. Közel vagyunk Budapesthez, és biztos nem megyek el úgy, hogy nem néztem meg a várost.

Bár ő maga nem versenyzett a Hungaroringen, jó véleménnyel van a magyar pályáról, s örömmel látta, hogy megkezdődtek a nagyszabású felújítási munkálatok, aminek köszönhetően 2032-ig jöhet létre megállapodás a Formula–1-es nagydíjak rendezéséről.

– Én nem versenyeztem itt, de Emmo szereti a pályát, szerinte a Hungaroring nagy kihívást jelent – fogalmazott Fittipaldi. – Látom, hogy zajlanak a munkálatok, amire szükség van. Ha körbenézünk Európában, nincs például német és francia nagydíj az F1-ben, itt viszont már régóta van, amire a magyarok büszkék lehetnek. Az itt élő emberek szeretik a motorsportot, ezért is nagyszerű, hogy itt lehetek köztük. Remélem, visszatérek még a Formula–1 miatt is!

Hányszoros világbajnok lenne, ha másként dönt?

Fittipaldi a Lotusszal nyert először világbajnokságot 1972-ben, amikor 25 évesen a legfiatalabb győztese lett az F1-nek. A rekordját 2010-ben Sebastian Vettel döntötte meg, aki 23 évesen lett először világbajnok, de a jelenlegi címvédő Max Verstappen például már 17 évesen pontot szerzett a bajnokságban. – Verstappen fantasztikus pilóta, de általánosságban is azt gondolom, hogy a fiatalok megállják a helyüket, például Lando Norrist is kedvelem – említette Fittipaldi.

Nem véletlen, hogy a McLaren angol versenyzőjét emelte ki, hiszen másodjára, 1974-ben a wokingi istálló színeiben lett világbajnok. A McLaren régóta árnyéka önmagának, legutóbb 2008-ban Lewis Hamilton tudott világbajnok lenni a csapatból, amit persze Fittipaldi is sajnál: – A McLaren az életem része, szeretném, hogy újra erős legyen, és biztos vagyok benne, hogy visszatér a legjobbak közé. Idén már két futamon ott volt a top tízben mindkét autóval, és szerintem a szezon második felében jobb is lesz. A nagy csapatokra jellemző, hogy néha visszaesnek, lásd a Williams példáját is, de előbb-utóbb feltámadnak.

Regazzoni és Ickx mellett a dobogó tetején 1974-ben Interlagosban. Fotó: Bernard Cahier/Getty Images

Fittipaldi 1975-ben második lett az első vb-címét megszerző Niki Lauda mögött, aztán a rá következő évben nagy meglepetésre a saját F1-es csapatához igazolt a McLarentől. A brazil ezzel kiszállt a vb-esélyesek csatájából, de vajon hányszoros világbajnok lenne, ha marad a nagy csapatoknál?

– Lehetetlen megmondani – reagált Fittipaldi. – Azért jöttem el a McLarentől, mert lett egy saját csapatom, ami újabb megvalósult álom volt. Ütőképes csomagot raktunk össze, de szponzorgondjaink lettek. Így is sok szép emlékem van a hetvenes évekből, hiszen olyan kiváló ellenfeleim voltak, mint Jackie Stewart, Jacky Ickx, Niki Lauda, Clay Regazzoni vagy James Hunt, de még Alain Prost ellen is versenyeztem. Akkoriban sok erős pilóta volt, hihetetlen nagy volt a versengés. Nehéz döntés volt eljönni a McLarentől, de nem bánom, mert így később lett egy második karrierem az Egyesült Államokban, ahol megnyertem az Indianapolis 500-at és a CART bajnokságot.

Miért kezdett tavaly politikai pályafutásba?

Emerson Fittipaldi politikai karrierbe is kezdett, és olasz származása révén tavaly indult az olasz parlamenti választásokon. A miniszterelnöki címet megszerző Giorgia Meloni pártja, az Olasz Testvérek jelöltje volt a külföldi diaszpórához tartozó dél-amerikai választókerületben, ám veszített.

– Azért léptem be a politika világába, mert szerettem volna tenni a dél-amerikai emberekért Olaszországban – árulta el Fittipaldi, aki gyakorlatilag az argentin szavazatok miatt maradt alul, és még nem tett le arról, hogy közéleti szerepet vállaljon.

Borítókép: Emerson Fittipaldi először járt a Hungaroringen, és szívesen visszatérne Magyarországra (Fotó: Janics Attila / Főnix Motorsport)