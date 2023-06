Hajmeresztő baleset áldozata lett Michelisz a Hungaroringen + videó

Michelisz Norbert az első három fordulóban elért két győzelme és egy második helyezése után a TCR World Tour éllovasaként kezdte meg a szereplést a Hungaroringen, ahol a 25 pontos előnyből 16 pontos hátránya lett a hazai hétvégén. Ez főleg a vasárnap megrendezett második futamon múlott, amelynek az érdemi része nem tartott sokáig Michelisz számára, hiszen rögtön az első kanyarban hajmeresztő baleset áldozata lett, ráadásul teljesen vétlenül.

Michelisz Norbert elvesztette az első helyét a bajnokságban Fotó: Hyundai Motorsport

Az egyes kanyarban Santiago Urrutia meglökte Dusan Borkovicsot, a szerb pedig elvesztette az irányítást az autója felett, és éppen a belső íven jó ütemben haladó Michelisz elé pördült. A magyar versenyző reflexből jobbra rántotta az autót, még a fűbe is lement, de csak a nagyobb ütközést tudta elkerülni, így is összeért Borkoviccsal, és ő is megpördült. Hátulról pedig nagy sebességgel érkezett a többi autó, hajszálon múlt, hogy valamelyik nem szaladt bele Micheliszbe.

Nézze meg a hajmeresztő jelenetet:

– A rajt után gyorsítottam ki az egyes kanyarból, és egyszer csak azt láttam, hogy valaki keresztbe fordult előttem, megpróbáltam mindent megtenni, hogy kikerüljem, de nem volt rá lehetőség – értékelt lapunknak a Hyundai garázsában Michelisz Norbert a futam után. – Nekem jött, megpördültem és izgultam, hogy hátulról ne jöjjön nekem még valaki a pályán, mert ez veszélyes helyzet volt. Az autó annyira megsérült, hogy nem volt lehetőség utána eredményt elérni.

Csak a magyar közönség miatt jött vissza a pályára?

Michelisz visszagurult a boxba, ahol a Hyundai szerelői használható állapotba hozták az autóját, majd egy kör megtétele után kijött még egy gyors szerelésre, aztán újra kihajtott a pályára. Magányosan autózva a mezőny után, végül a 19. helyen ért célba.

Vajon ez a becsületkörözés csak a magyar szurkolóknak szólt? Más pályán is visszajött volna a pályára a baleset után? – vetettük fel Michelisznek.

– Igen, mert fontos volt, hogy értékeljenek – válaszolta. – Soha nem tudhatod, hogy ki kap büntetést, hányan fejezik be a versenyt, és ebben a pontrendszerben egy szerencsésen elkapott tizenötödik hely is sokat érhet a végén.

Nem számít, hogy elveszett a bajnoki első hely?

Nehéz hétvégén van túl a magyar versenyző, hiszen a korábbi remek teljesítmény után 40 kilós büntetősúlyt kapott a Hyundai, ami miatt az időmérőn nem volt esély a pole pozícióért harcolni. Az ott elért ötödik hely után az első futam rajtjánál két helyet vesztett, amiből később egyet nyert vissza egy szép előzéssel, így hatodik lett szombaton, vasárnap pedig ugye nem szerzett pontot.

A francia Yann Ehrlacher átvette a vezetést a bajnokságban, a Link & Co pilótája 16 ponttal Michelisz elé került négy forduló után, aki pedig a második helyen áll, tizenegy ponttal megelőzve spanyol csapattársát, a tavalyi bajnok Mikel Azconát.

Michelisz Norbert tudja, még hosszú a szezon, okosan kell végigcsinálni Fotó: Hyundai Motorsport

– Őszintén szólva nem az a fájó pont, hogy elúszott az első hely – fogalmazott Michelisz lapunknak. – Az elvesztegetett pontok fájnak, de az, hogy ez most a bajnokság első helyébe került, szinte mindegy. Még hosszú a szezon, aminek az eleje nagyon jól alakult, most volt egy kis balszerencse, de ha az ezt megelőző sorozatot tudom folytatni, akkor van esélyünk menni a bajnoki címért. De még erről is korai beszélni, rengeteg dolog fog történni, új pályák jönnek, új versenyzők ellen. Okosan kell végigcsinálni ezt az évet.

Michelisz: Bosszant ez a mai verseny

Michelisz balszerencsés az utóbbi években a hazai versenyekkel, legutóbb 2019-ben állt dobogón a Hungaroringen, abban az évben, amikor megszerezte a bajnoki címet.

– Főleg a szurkolók miatt sajnálom, hogy így alakult ez a hétvége, mert nekem fontos, hogy aki kilátogat, azt ki tudjam szolgálni – árulta el Michelisz. – Bosszant ez a mai verseny, soha nem jó érzés úgy befejezni egy futamot, hogy látod a kockás zászlót, de nem ott, ahol látni szeretnéd. Néha az ötödik hely is rendben van, nekem mindig az a rossz érzés, ha pontokat hagyok az aszfalton, és ha ez a Hungaroringen történik, az fájó pont. De elég régóta versenyzem már, hogy ezt tudjam kezelni. Most lesz egy borúsabb nap, de aztán jönnek a következő futamok, és arra kell összpontosítani.

Az idén kilenc fordulóból álló TCR World Tour két hónap múlva, augusztus 18–20-án Argentínában folytatódik az ötödik versenyhétvégével.

A TCR World Tour élmezőnye nyolc verseny után: 1. Yann Ehrlacher (francia, Lynk & Co) 195 pont, 2. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 179, 3. Mikel Azcona (spanyol, Hyundai) 168, 4. Rob Huff (brit, Audi) 161, 5. Néstor Girolami (argentin, Honda) 150.

Borítókép: A pillanat, amikor Michelisz Norbert autóját elkapja a megpördülő Borkovics a Hungaroringen (Fotó: Hyundai Motorsport)