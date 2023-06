Külföldön már azt találgatják, ki ülhet Milák megüresedő trónjaira

Elfáradt, ezért nem indul Milák Kristóf a fukuokai világbajnokságon, s a döntését mind az edzője, Virth Balázs, mind az Úszószövetség elnöke, Wladár Sándor nagy megértéssel fogadta. Nem mintha lett volna más választásuk: Milák a magyar úszósport zászlóshajója, jelenleg az egyetlen biztos (arany)éremesélyes versenyzők, ha világbajnoki vagy olimpiai mezőnyről van szó. Mivel még mindig csak 23 éves, butaság lenne most elmarni a sportágtól, így inkább szabadon engedik, hogy remélhetőleg már a jövő nyári párizsi olimpián újra a régi fényében tündököljön.

Virth Balázs és Milák Kristóf hangulata most nem ennyire derűs. Fotó: Kovács Tamás

Milák távolmaradása a fukuokai vb-től azonban nagy esélyt jelent több úszónak. A magyar klasszis 200 pillangón gyakorlatilag verhetetlen volt az elmúlt években, a világ valaha volt öt legjobb időeredménye az ő nevéhez fűződik, nem mellesleg a világ idei legjobbját is ő úszta még az áprilisi ob-n, ahogy edzője fogalmazott, félgőzzel, amikor még úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben.

Kik nyerhetnek nagyot Milák Kristóf távollétében?

A nemzetközi szaklap, a SwimSwam el is kezdte találgatni, hogy Milák hiányában kik lehetnek azok az úszók, akik aranyérmet szerezhetnek Fukuokában. Az oldal szerint 200 pillangón a francia Léon Marchand és a japán Honda Tomoru küzdhet meg a győzelemért. Előbbi – akit Michael Phelps volt edzője, Bob Bowman készít fel, s az amerikai legendához hasonlítják – már a tavalyi vb-n is második volt Milák mögött, utóbbi pedig idén a második legjobb idővel rendelkezik a magyar bajnok után, ráadásul a hazai pálya is feldobhatja.