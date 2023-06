Újra felmerült, hogy Marco Rossi engedhet a csábításnak

Az olasz Tribalfootball.com Marco Rossihoz közeli forrásokra hivatkozva arról számol be, hogy szaúdi klubok közvetlen és közvetett módon is megkeresték a szövetségi kapitányt. Próbáljuk meg az iménti mondat tartalmát értelmezni. Az infó ezek szerint Rossi szűk környezetéből származik. Meglepődnénk, hogy a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya bármilyen információt kiadna a jövőjével kapcsolatban, mielőtt a magyar szövetséggel, az MLSZ-szel egyeztetne. A közvetlen és közvetett módon is megkeresték kitétel azért furcsa, mert ha közvetetten, tehát magával Rossival beszéltek, akkor mi szükség van közvetítőre?