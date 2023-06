A mindig kritikus Alonso szívét egyetlen pilóta képes meglágyítani

Fernando Alonsót (Aston Martin) soha nem lehetett azzal vádolni, hogy túl elnéző lenne, ha a csapattársairól kellett véleményt alkotnia. Tavaly például az Alpine-nál rendszeresen összerúgta a port Esteban Oconnal, és az idény második felében mindketten epekedve várták, hogy elköszönhessenek egymástól – ezt a nyilatkozataikban is előszeretettel hangoztatták. De Alonso korábban is gyakran rávilágított, mennyivel jobb versenyző a társainál, akiknél általában több pontot szerez. Idén ezt hatványozottan megtehetné, mivel téli átigazolása után ő lett az előretörő zöldek vezéralakja, a tabella harmadik helyezettjeként már az idén is domináló Red Bullt vezető Sergio Pérez második pozícióját ostromolja, és nem mellékesen háromszor annyi pontot (117-37) gyűjtött össze, mint Lance Stroll a másik Aston Martinnal.

A résztulajdonos Lawrence Stroll (balra) fia Alonso csapattársa Fotó: MTI/EPA/Ali Haider

A kétszeres világbajnok a dicsekvés helyett azonban most a csapattársát mentegeti. Nem véletlenül persze, hiszen Lance Alonso főnökének, az istálló résztulajdonosának, Lawrence Strollnak a fia. A veterán pilóta már az idény előtt megkezdte a hízelgést – feltehetően sokan felhúzták a szemöldöküket, amikor világbajnok-alapanyagnak nevezte a Formula–1-ben kiugró teljesítménnyel általában adós Strollt. Alonso azóta pedig kitartóan magyarázza, hogy miért jár ennyivel a kanadai előtt, és a saját erényeit nemigen említi, ami meglehetősen szokatlan a spanyol versenyzőtől.

– Azt hiszem, hogy elég felvillanást láttunk már Lance-től, a vizes időmérőkön, a futamok rajtjai után, az első körben kivételes dolgokat mutatott – bizonygatta Alonso. – Más hétvégéken pedig előfordul, hogy nem sikerül jó eredményt elérni, esetleg az időmérőn balul jön ki a lépés, ami hatással lesz a futamra is. Nála az lenne a legfontosabb, hogy hétről hétre kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtson. Ez lesz a következő lépés a pályafutásában, hogy folyamatosan az első öt pozíció valamelyikéért harcolhasson.

A kétszeres vb-győztes hozzátette, teljesen lenyűgözte őt Stroll elhivatottsága, aki kézsérülése után néhány héttel autóba ült az idénynyitón.

– Úgy látom, hogy Lance már a gyorsaságát és az elhivatottságát is bizonyította. Utóbbira remek példa, hogy az év elején törött csuklóval versenyzett. Ilyesmit csak akkor lát az ember, ha valaki szenvedéllyel végzi a munkáját. Lance motiváltságát és az Aston Martin projektjét tekintve szerintem csak idő kérdése, hogy az élmezőny tagja legyen – mondta bizakodóan Alonso, aki egy másik interjúban kifejtette, a csapata munkáját is elismeri. – Most minden rendben van. Őszintén szólva nem emlékszem olyan időszakra a pályafutásom során, hogy ennyire magabiztos lettem volna az istállómat és annak projektjét tekintve.

Nem a spanyol versenyző az egyetlen, aki Strollt védelmezi, mondhatjuk, hogy Mike Krack csapatfőnöknek ez is a feladatai közé tartozik.

– Persze nem mutat jól, hogy Lance a kilencedik, a csapattársa pedig második lett Kanadában, de ha figyelembe vesszük a rajtpozícióját (tizenhatodik – a szerk.), akkor remekül teljesített. Amikor tiszta volt előtte a pálya, jól vezetett, ugyanolyan tempóra volt képes, mint az élmenők. Gyors pályák következnek, amik fekszenek Lance-nak, szóval biztos vagyok benne, hogy mindkét autónkkal sok pontot szerzünk majd – jelentette ki.

Alonso Ronaldo és Ibrahimovic társaságában

Mint azt már említettük, Alonsóval nemcsak Strollnak gyűlt meg a baja, a spanyol kiválóság más csapattársai életét is megnehezítette az évek során, és többnyire előttük végzett a pontversenyben (tavaly Ocon kivételt jelentett, és legyőzte a nagyobb tapasztalattal rendelkező pilótát). A Le Mans-győztes Richard Bradley éppen ezért inkább Alonso erényeit emelte ki, és a labdarúgás nagyságaihoz hasonlította őt, hiszen a 42. születésnapjához közeledve sem veszített a tempójából.

– Az autóversenyzés, más sportágaktól eltérően, nem viseli meg az ízületeket. Szóval nem fájnak az izmaid, nem veszítesz a futósebességedből, mint a labdarúgók esetében. Az egyetlen dolog, ami az utadba állhat, ha rosszabb lesz a reakcióidőd, de ha fitten tartod magad, akkor nagyon sokáig versenyezhetsz. Ha megnézzük Alonsót, negyvenkét évesen is ugyanolyan jó, mint régen. Semmi jelét nem mutatja a lassulásnak, csak megy előre. Ronaldóra és Ibrahimovicra emlékeztet engem – jellemezte Alonsót a brit autóversenyző.

Borítókép: Fernando Alonso Kanadában (Fotó: AFP/Nurphoto/Jakub Porzycki)