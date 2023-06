Southgate figyelmeztette a City játékosait: Mindennek megvan a határa

Az angol labdarúgó-válogatott kiválóan kezdte az Európa-bajnoki selejtezősorozatot, a C csoportban valós ellenfelének tekinthető Olaszországot idegenben, Ukrajnát hazai pályán győzte le, így hat ponttal az ötös élén áll. A Gareth Southgate vezette szigetországiakra most két újabb mérkőzés vár, pénteken Máltán (20.45, tv: Spíler 2) vendégeskednek, hétfőn pedig Észak-Macedónia legjobbjaival csapnak össze az Old Traffordon (20.45, tv: Spíler 2).

Jack Grealish ezen fotója aligha nyerte el Southgate tetszését Fotó: AFP/Oli Scarff

A feladat tehát adott, Gareth Southgate joggal várná el a játékosaitól, hogy erre koncentráljanak, ezért rájuk szólt, ideje maguk mögött hagyni a bulizással töltött napokat. A válogatottba ugyanis a Manchester City több futballistája is meghívót kapott, akik a Bajnokok Ligája megnyerése óta kirúgtak a hámból, és Jack Grealish vezérletével egymás után döntötték magukba az italokat. Utóbbit az angolok szövetségi kapitánya nem nézte jó szemmel, ahogyan azt sem, hogy az ünneplésük szinte minden pillanatát a nagyközönség elé tárták az interneten.

– Mindennek megvan a határa, és mi folyamatosan szemmel tartjuk a játékosainkat – fogalmazott Southgate, amikor arról kérdezték, a City futballistái túlzásba vitték-e az ünneplést. – Beszélgettem a srácokkal, és elmondtam nekik, hogy most mire kell összpontosítaniuk. Bármit is mondok nekik erről, azt négyszemközt teszem, úgy gondolom, hogy nem lenne értelme a nyilvánosság előtt megvitatni ezeket a kérdéseket. Ez még ismeretlen terület, mert bár korábban voltak olyan futballistáink, akik a Bajnokok Ligája döntőjében szerepeltek, de triplázó játékosok még nem voltak a csapatunkban. Rengeteg minden elterelhetné a figyelmüket ezen a nyáron, ha ezt engednénk – tette hozzá.n

Southgate magát nem szívesen látta volna hasonló helyzetben

A Citytől érkezők, tehát Grealish, John Stones, Kyle Walker, Phil Foden és Kalvin Phillips annyi engedményt azért kaptak, hogy az egyébként már vasárnap óta együtt készülő kerethez csak csütörtök este kellett csatlakozniuk.

– Pihenésre, alvásra van szükségük, és megfelelően kell táplálkozniuk, hogy készen álljanak a mérkőzésekre. Tudom, hogy néhány nap múlva nagy segítségünkre lehetnek, amikor Észak-Macedóniával csapunk össze – vélekedett Southgate, aki azt is elárulta, a játékosai cselekedeteivel nem minden esetben ért egyet. – Ma már mindenki megosztja minden pillanatát a közösségi médiában. Ez hatalmas különbség az én aktív éveimhez képest – nem igazán örültem volna neki, ha a bulizós éjszakáink fotói a nyilvánosság elé kerülnek. Az én generációmnak rengeteg problémája származott volna ebből.

Európa-bajnoki selejtezősorozat, 3. forduló, pénteki program B csoport:

Görögország–Írország 20.45

Gibraltár–Franciaország 20.45 (tv: Aréna 4)

Az állás: 1. Franciaország 6 pont/2 mérkőzés, 2. Görögország 3/1 (3-0), 3. Hollandia 3/2 (3-4), 4. Írország 0/1 (0-1), 5. Gibraltár 0/2 (0-6) C csoport:

Málta–Anglia 20.45 (tv: Spíler 2)

Észak-Macedónia–Ukrajna 20.45

Az állás: 1. Anglia 6 pont/2 mérkőzés, 2. Olaszország 3/2 (3-2), 3. Észak-Macedónia 3/1 (2-1), 4. Ukrajna 0/1 (0-2), 5. Málta 0/2 (1-4) D csoport:

Lettország–Törökország 20.45

Wales–Örményország 20.45

Az állás: 1. Horvátország 4 pont/2 mérkőzés (3-1), 2. Wales 4/2 (2-1), 3. Törökország 3/2, 4. Örményország 0/1 (1-2), 5. Lettország 0/1 (0-1) H csoport:

Finnország–Szlovénia 18.00 (tv: Spíler 2)

Dánia–Észak-Írország 20.45

San Marino–Kazahsztán 20.45

Az állás: 1. Szlovénia 6 pont, 2. Dánia 3 (5-4), 3. Észak-Írország 3 (2-1), 4. Kazahsztán 3 (4-4), 5. Finnország 3 (2-3), 6. San Marino 0 I csoport:

Andorra–Svájc 20.45 (tv: Match 4)

Fehéroroszország–Izrael 20.45

Koszovó–Románia 20.45

Az állás: 1. Svájc 6 pont (8-0), 2. Románia 6 (4-1), 3. Koszovó 2, 4. Andorra 1 (1-3), 5. Izrael 1 (1-4), 6. Fehéroroszország 0

Borítókép: Gareth Southgate: mindennek megvan a határa (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Ciro Fusco)