A sérelmén felülemelkedett Kisvárda nemes bosszút állt a Zalaegerszegen

Boér Gábor nem finomkodott. Vasárnap este a Kisvárda negyedóra elteltével már 2-0-ra vezetett Zalaegerszegen Mesanovic két góljával, a hazai csapat kilátástalanul futballozott, ezért a vezetőedzője a szünetben lecserélte a fél csapatot. Nem apránként változtatott, hanem egyszerre: az öltözőben maradt Meschak, Bedi, Sankovic, Lesjak és Németh is, a helyükre Sajbán, Tajti, Huszti, Klausz és Gergényi állt be, négyen közülük (egyedül Klausz a kakukktojás) Eszéken is kezdők voltak az NK Osijek elleni Európa Konferencialiga-mérkőzésen, és várhatóan a hazai visszavágón, csütörtökön is ott lesznek majd a pályán.

Forrás: Kisvardafc.hu

Ez a tömeges csere egyben beismerése volt annak, hogy kár volt taktikázni, pihentetni a kulcsjátékosokat, ráadásul ez már a veszett fejsze nyele volt: a Zalaegerszeg a második félidőben hiába uralta a meccset, hiába kockáztatott sokat, nem tudta feltörni az ellenfél védelmét, ráadásul a kisvárdai ellentámadások gyakran nagyon veszélyesek voltak. A vendégek vezetőedzője, Milos Kruscsics boldogan értékelte a látottakat:

– Nehéz mérkőzés volt, és már az előzmények is ezt vetítették előre, hiszen hét órát utaztunk szombaton, de szerencsére a magyar autópályák nagyon jó minőségűek. Nem feltétlenül így akartunk játszani, ahogy sikerült, de a Zalaegerszeg sokat támadott, sokszor a kapunk elé szegezett minket. Ahogy alakult a mérkőzés, egyre inkább azt éreztem, ez jó nekünk, hiszen gyors játékosaink révén kontrákkal meglephetjük az ellenfelet, ami meg is történt, hiszen két gyors támadásból kettő nullás előnyre tettünk szert, majd volt még egy nagy helyzetünk a harmadik találat elérésére.