A Zalaegerszeg megőrizte az esélyt Eszéken a továbbjutásra

Boér Gábor, a Zalaegerszeg vezetőedzője így látta a mérkőzést:

– Nehéz összefoglalni a mai mérkőzést, mert sok történés volt. Csapatom megilletődötten kezdett, az első tizenöt percben elkövettünk olyan hibákat, ami az ellenfelet segítette. Itt kijött az, hogy együttesemben sokan most játszották az első nemzetközi mérkőzésüket. Ez kihatott az első félidőre. A másodikban viszont azt gondolom, hogy teljesen kiegyenlített mérkőzést vívtunk.

Nem volt benne, hogy gólt kapjunk, de végül nem sikerült megúsznunk. Összességében viszont büszke vagyok az együttesre. Az, hogy a gólnál ki hibázott, ez még friss számomra.

Nem néztem még vissza a felvételt, hogy erre most hirtelenjében válaszolni tudjak. Az öltözőben viszont azt mondtam, hogy nem akarok lógó orrú játékosokat látni. Három nap múlva nagyon fontos mérkőzés vár ránk a bajnoki nyitányon, ez is fontos és erre kell most előbb készülnünk.

