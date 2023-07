Idegenben győzött, előnyben a Debrecen a visszavágó előtt

Bekezdett a Debrecen az Alashkert vendégeként, Dzsudzsák Balázs bombájával a harmadik percben a felső lécet találta telibe, majd Ognjen Csancsarevics éberségét is tesztelte. A 11. percben is az örmény kapus volt a főszereplő, amikor egy szögletvariációt követően Dorian Babunszki próbálkozott. A debreceniek támadói lelkesen mentek előre, amit az első félidő első felében leadott öt kaput eltaláló lövés is bizonyította. A védelem viszont elég ingatag lábakon állt, a hazaiak brazil csatára, Agdon fél óra elteltével egyre több problémát okozott a magyar kapu előtt, a megsérült, majd lecserélt Ferenczi János bravúros mentésére egy alkalommal nagy szükség volt. Bár az első percek alapján több góllal is vezethetett volna a Loki, 0-0-val zárult az első félidő.

A második játékrészt is nagyon aktívan kezdték a vendégek, aminek ezúttal meglett a gyümölcse, Babunszki beadása után Stefan Loncar tizenkét méterről a jobb alsó sarokba lőtt az 50. percben. Erre az Alashkert részéről David Hurcidze két fejessel válaszolt, de egyik sem talált kaput. A folytatásban Megyeri Balázs nagy védésekkel járult hozzá a Debrecen győzelméhez, amely 1-0-s előnyről várhatja a jövő csütörtöki visszavágót.

Konferencialiga, selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzések Alashkert (örmény)–Debreceni VSC 0-1 (0-0), gólszerző: Loncar (50.)

Ferencváros–Shamrock Rovers (ír) 19.00 (tv: M4 Sport)

Kecskemét–Riga FC (lett) 19.00 (tv: Duna World)

Osijek (Eszék, horvát)–ZTE 20.00

Borítókép: Stefan Loncar szerezte a mérkőzés egyetlen gólját (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)