Sigér a feröeri mérkőzés előtt: nem kell hiú ábrándokat kergetni

Sigér Dávid az Origónak adott interjúban a feröeri időjárásról, a túl világos éjszakákról, a műfüves stadionokról és természetesen a Ferencváros keddi (20.45, tv: M4 Sport) ellenfeléről, a KÍ Klaksvíkról is szót ejtett. A Fradi középpályása kiemelte, nem szabad lebecsülni a feröeri bajnokcsapatot, amely hazai pályán elismerésre méltó eredménysorozattal bír.

– Előre nem írnám alá az egy pontot, természetesen győzelemre fogunk játszani. Az egyik megbeszélésen meg is mutatták nekünk, hogy ez a csapat – ha jól tudom – hazai pályán a saját bajnokságában és a nemzetközi porondon két éve nem kapott ki. Ez hatalmas eredmény, mindannyian tudjuk, hogy ilyen sorozatot felállítani nagyon nehéz. Ez nem lehet véletlen, ellenállásra kell majd számítanunk, még ha talán nem is ők irányítják majd a mérkőzést. Amit csinálnak, azt valószínűleg jól csinálják a hazai pályájukon, úgyhogy előre nem írnám alá a döntetlent, de nem kell hiú ábrándokat kergetni és azt várni, hogy sima, sokgólos győzelemmel megyünk haza. Nem szabad elfelejtenünk, hogy lesz egy meccs még a Groupama Arénában is – fogalmazott Sigér Dávid.

Arra a bizonyos visszavágóra július 19-én kerül sor.

Borítókép: Sigér Dávid (Fotó: MTI/Kovács Tamás)