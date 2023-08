Az Újpest támadója triplázott, a Puskás Akadémia játékosa majdnem

A mérkőzés váratlan közjátékkal, Youhuu magánszámával kezdődött, az idei budapesti atlétikai világbajnokság kabalaállata megnevettette a szurkolókat, de maga a meccs is bőven tartogatott izgalmas jeleneteket.

A hazai csapat az első félidőben három gólt is szerzett, a gambiai Lamin Colley kétszer, a svéd Jonathan Levi egyszer volt eredményes. Az Újpest részéről a szerb Matija Ljujics talált be, büntetőből.

A második félidő első percében máris közelebb jött az Újpest, Ljujics akcióból is bevette a Puskás Akadémia kapuját.

S itt még nem volt vége a szerb játékos remeklésének, a 62. percben Ganea beadása után ismét Ljujics volt eredményes.

A szerb játékos lábában lehetett volna a negyedik, győztes gól is, de utolsó labdaérintéséből lecsúszott lövés lett, a 88. percben.

Ez azonban távolról sem az utolsó lehetőség volt, a hosszabbításban Ominger a felcsútiaknak nyerhette volna meg a mérkőzést, aztán a túloldalon is volt egy közeli lövés. Majd Colley néhány másodpercig ünnepelte a maga mesterhármasát is, de az asszisztens lest jelzett, majd ezt hosszas vizsgálat alapján a VAR-szobából is megerősítették.

Maradt a 3-3, kiváló mérkőzésen mindkét csapat veretlen maradt a bajnokságban.