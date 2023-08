Kalmár Zsolt NB I-es csapatnál folytatja a pályafutását

Folyamatosan követtem az NB I-et azóta is, hogy eligazoltam, és az a véleményem, hogy a szlováknál egy erősebb bajnokságban folytathatom, mert a magyar élvonal nagyon sokat fejlődött azóta, hogy 2014-ben külföldre költöztem. Természetesen a válogatottat is figyelembe vettem, amikor a váltás mellett döntöttem, szeretnék továbbra is tagja maradni a keretnek, mert ott is komoly célokért küzdhetünk majd a közeljövőben. Jó állapotban érzem magam, igaz, az elmúlt hetekben kevesebb játéklehetőséget kaptam, de biztos vagyok benne, hogy hamar formába kerülök és minél hamarabb a pályán segíthetem a csapatot.