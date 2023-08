Máté Csaba elszámolta magát, Hajnal Tamás fellélegezhet

– Azt még mindig nem mondanám ki, hogy eldőlt, de a harmadik gól után már éreztem a hazaiakon, hogy el is fáradtak, fel is adták a küzdelmet. A 6-1-es siker valóban szép reményekkel kecsegtet a továbbjutás szempontjából – nyilatkozta Máté Csaba a Hamrun Spartans elleni találkozó után. A Ferencváros vezetőedzője a csapat egészét méltatta, de természetesen ő is kiemelte a mesterhármasig jutott Varga Barnabást, valamint Abu Fanit, akinek a bombagólja a 3. percben alaposan megkönnyítette a Fradi dolgát.

Cristian Ramírez biztos pont a formálódó Ferencvárosban (Fotó: Fradi.hu/Micheller Szilvia)

– Ma Barnának jött ki a lépés, valóban remekül játszott, és ő is nagyon fontos játékos természetesen, de lehet, hogy másnap másik játékosnak jön ki a lépés. Abu Faniról ugyanazt tudom mondani, mint Barnáról. Ez egy csapatmunka, ahhoz, hogy valaki kiemelkedő teljesítményt nyújtson, például olyan gólpasszokat adjon, mint ő, szükség van a társakra, akik labdát szereznek, akik megfelelően beindulnak a területekre.

Az első gól valóban nagyon fontos volt pszichológiai szempontból, hiszen elindította a csapatot a megfelelő úton

– tette hozzá Máté Csaba.