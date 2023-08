Abu Fani megérkezett a Fradiba, de ki ez az izraeli arab futballista? + videó

Máté Csaba elégedett, de Bartosz Grzelak sem csalódott Így értékelt a két vezetőedző. Bartosz Grzelak (Fehérvár): Rosszul kezdtük a mérkőzést, kétgólos hátrányban sokan szétestek volna, de mi erősek vagyunk mentálisan és vissza tudtunk jönni a meccsbe. Jókor szépítettünk a szünet előtt, majd „all int” mondtunk a szünetben, letámadtunk, nyomás alá helyeztük őket és fordítani tudtunk. 3-2 után viszont három gólt is kaptunk, ez nyilvánvalóan nem jó, ki kell elemeznünk, hogy miben hibáztunk. Büszke vagyok a játékosokra az eredmény ellenére is, mert az utolsó pillanatig küzdöttek. Két erős csapat ellen kezdtük a bajnokságot, sajnos pontot nem sikerült szereznünk, de nem szabad ujjal mutogatni egy-egy játékosra, igazi csapatként viselkedtünk eddig is, ezután is együtt haladunk tovább és készülünk a jövő heti feladatra. Ha úgy tudunk játszani folyamatosan, mint az első félidő végén és a második elején, akkor sok jó meccsünk lehet ebben a szezonban. Viszont öt gólt nem engedhetünk meg senkinek, főleg hazai pályán. Fontos számomra, hogy a pályán történtek összhangban legyenek a lelátói történésekkel. Örülök, hogy a szurkolók mögöttünk álltak és voltak olyan momentumai a meccsnek, amikor a csapat rá is szolgált a biztatásra. Máté Csaba (Ferencváros): Minden meccsnek megvan a maga pszichológiája. 2-0-ig jól kontrolláltuk a meccset, nem éreztem, hogy a Fehérvárnak lett volna lehetősége a gólszerzésre. A félidő előtt szereztek egy gólt, ami lélektanilag nagyon fontos volt számukra, így még jobban hittek benne, hogy meg lehet fordítani ezt a mérkőzést. A második félidő is optimálisan alakult nekik, hiszen egy szögletből gólt szereztek. Ezt követően ismét betaláltak, ezzel pedig már egyértelműen úgy nézett ki, hogy fordul a kocka. Éreztem a csapatban, hogy van bennünk annyi, hogy innen is vissza tudunk jönni. A cserék is nagyon jól szálltak be, ők is hozzátették a magukét. Az egész csapat jól reagált arra, hogy hátrányba kerültünk. Biztosan fáradtak, hiszen csütörtökön is meccset játszottunk, ennek ellenére kipréseltünk magunkból mindent. Látni kell, hogy aki kockázatosabban játszik, tehát megpróbálja kihozni a labdát, annak a játékában benne van az, hogy elveszíti azt a saját térfelén. Erre is próbálunk felkészíteni mindenkit. Ezen az úton kell tovább menni, hiszünk benne, hogy ez célravezető. A hiba mindig benne van a játékban, kérdés, hogy erre hogyan reagálsz.