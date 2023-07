Fradi: nincs edzőkérdés, Máté Csaba bizonyított

Jesse Marsch csütörtökön nem érkezett meg Budapestre és nem is tárgyalt senkivel a Ferencváros vezetői közül. Úgy illik, hogy ezzel kezdjük, ha már sajtóinformációkra hivatkozva egy napja lapunk is helyt adott ennek az értesülésnek. Hovatovább Vladimir Petkovic és Vincenzo Montella sem járt Budapesten. Hogy ezt miért említjük? Ez a másik két külföldi edző, akit hírbe hoztak a Ferencvárossal.

Máté Csaba munkája látható, újra csapat volt a Fradi (Fotó: Origo/Csudai Sándor)

Érdemi információ eddig nem látott napvilágot arról, hogy ki lehet Sztanyiszlav Csercseszov utódja. Amit eddig olvashattunk a sajtóban, az csupán spekuláció. Ami azon alapul, hogy az FTC – követve az eddigi stratégiát – jó nevű, külföldi trénert kíván szerződtetni, s nyilván egy adott kategórián belül azok jöhetnek elméletileg számításba, akiknek momentán nincs csapatuk. Jesse Marsch, Vladimir Petkovic és Vincenzo Montella ebbe a körbe tartozik. Ám csupán ez köti őket össze, nem a Fradi, még pontosabban, nem a Fradi érdeklődése.

S ha érdemi információ eddig nem látott napvilágot arról, hogy ki lehet Sztanyiszlav Csercseszov utódja, abból egyenesen következik, hogy momentán Máté Csaba az első számú jelölt. A korábbi pályaedző a Shamrock Rovers elleni 4-0-s győzelemmel megerősítette a pozícióját, avagy javította abba az irányba, hogy megbízottból kinevezett vezetőedzővé avanzsáljon.

A vezetők döntenek...

Ő maga erről persze óvatosan is szerényen nyilatkozik. Hány mérkőzésen láthatjuk még a kispadon vezetőedzőként? – szegezte neki az M4 Sport riportere a Shamrock Rovers elleni mérkőzés után, amire így felelt:

– Nehéz ezt megmondani. Ezt a vezetők döntik el mindig. Igazából mi mérkőzésről mérkőzésre tekintünk előre, remélem, a következő mérkőzésig kitart ez a lendület és akkor is talán még én ülök a padon.

Annyit azért kijelenthetünk: nem talán, hanem biztosan. Mert ha netán Pep Guardiola ajánlkozna edzőnek azt FTC-nél, Máté Csabának annyi akkor is jár, hogy a visszavágón is ő dirigálja a csapatot. De persze Guardiola nem ajánlkozik, s egyelőre semmi érdemi hír nincs arról, hogy a Fradi lázasan kutatna. Máté Csaba nagy lehetőség előtt áll.

Máté Csaba: Sokkhatás érte a csapatot

Máté Csaba a Shamrock elleni sikerrel amúgy nem vált hirtelen nagy edzővé. Már mint a saját mércéje szerint. Nem fejtegette hosszasan, milyen eredeti húzásokkal készítette fel a csapatot, lényegretörően beszélt a feladáról:

– A legfontosabb a mentális oldal volt, hiszen sokkhatásként érte a csapatot a múlt heti mérkőzés, az edzéseken is voltak feszült helyzetetek.

Magát a mérkőzést pedig így értékelte a Fradi honlapjának:

– Az eredmény abszolút pozitív. Kicsit feszülten kezdtünk, de utána jól kontroláltuk a mérkőzést. A vezetőgól előtt is voltak helyzeteink, jó beadásaink, veszélyesek voltunk a kapura. Harminc, harmincöt percig domináltunk, jöttek a gólok is, ez önbizalmat adott a játékosoknak. Fontos, hogy a szurkolókat is magunk mellé tudtuk állítani, a támogatásuk fontos volt, hogy tudjuk tartani a tempót. A második félidőt is góllal kezdtük, ami talán még jobban megtörte az íreket. A második félidőben volt még lehetőségünk a gólszerzésre, de a legfontosabb most az alázat, szerénynek kell maradni, mert a múltkori pofon elég nagy volt. Fontos volt, hogy a játékosok higgyenek magukban, csapatként funkcionáljanak a pályán, azt gondolom, hogy ezt megvalósítottuk.

Így igaz. Nem tizenegy játékost láttunk zöld-fehérben, hanem újra egy csapatot. A Fradit.

Máté Csaba az első lépést megtette. Talán a legfontosabbat és a legnehezebbet. Azt is láthattuk, a Ferencvárosban továbbra is van potenciál. Csak ki kell aknázni.

A Ferencváros–Shamrock Rovers (4-0) találkozó összefoglalója:

Borítókép: Máté Csaba jó taktikát dolgozott ki, de ami ennél is fontosabb, összekapta a Fradit (Fotó: Fradi.hu)