Máté Csaba: Ez a mi felelősségünk, mi állítottuk össze a csapatot

– Elég bő a keret ahhoz, hogy tudjunk változtatni bizonyos szituációkban – jelentette ki a vezetőedző, miután egy újságíró felvetette, hogy talán kissé tartalékosan kezdett az FTC. – A változtatásoknak egyszerű oka volt, ezúttal csütörtökről vasárnapra játszottunk, így egy nappal kevesebb felkészülési idő jutott. Ez a mi felelősségünk, mi állítottuk össze így a csapatot. Azt gondolom, egy pontrúgás kivédekezése nem összeállítás kérdése. Az elmúlt időszakban sok gólt szereztünk, a helyzeteinket jó arányban használtuk ki, ez vasárnap nem volt elmondható.

Rá kell éreznünk arra, hogy a védekezésnek is megvan az öröme, fontos lenne, hogy nullára lehozzunk egy mérkőzést. Néha túlságosan támadó szellemben játszunk, ennek eredményeként az ellenfél sokszor odaér a kapunkhoz. Ezen mindenképpen dolgoznunk kell, de voltak lehetőségeink, akár az első félidőben is, akár, ha korábban szerezzük a szépítő gólt, izgalmasabbá tehettük volna a mérkőzést.

Ennyi kapott góllal nem lehet bajnokságot nyerni, ezen egyértelmű, hogy dolgoznunk kell. A futball továbbra is csapatsport, most is együtt kell kijavítanunk a hibákat, nem egymásra mutogatni. A játékosok az utolsó pillanatig megtettek mindent a szépítésért, ebben a tekintetben nem érheti őket szemrehányás. A csapat nem adta fel, ez pozitívum, a többit javítani kell – tette hozzá a vezetőedző.

Fotó: Nemzeti Sport/Balogh László

Hornyák Zsoltot, a Puskás Akadémia vezetőedzőjét arról is kérdezték, mit szól ahhoz, hogy több győzelme van a Ferencváros ellen mint veresége, és ő erre ezt felelte:

– Nagyon jó nézőszám előtt játszhattunk megint. A tízezer néző nemcsak a hazaiakat motiválja, hanem a csapatomat is. Kényelmesebb itt játszani, mint az üres stadionokban. Nem néztük, a Fradi hogyan áll föl, a mi játékunkat szerettük volna játszani, csak magunkra figyeltünk. Megérdemelten vezettünk kettővel a szünetben, aztán arra figyeltünk, hogy ne történjen meg az, ami az Újpest ellen. Ennek megfelelően védekeztünk és figyeltünk az ellentámadásokra. A Fradi egyértelműen fölényben volt, de két jó kontránk is akadt. Jól védekeztek csapatszinten a gyerekek, csillagos ötöst érdemelnek, mindenki nagyon erős fellépést mutatott.

A Puskás Akadémia három forduló után két győzelemmel és egy döntetlennel hét pontot szerezve a tabella élén áll, a Ferencváros egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, egy győzelem és egy vereség áll a neve mellett, ez a három pont jelenleg a hetedik helyre sorolja be.

Borítókép: Máté Csaba ezúttal nem lehetett elégedett a játékosaival (Forrás:Fradi.hu)