A Puskás Akadémia megint borsot tört a Ferencváros orra alá

Ilyen is régen volt már: a Ferencváros kezdőcsapatában négy magyar futballista is helyet kapott. Az nem meglepetés, hogy Dibusz Dénes állt a kapuban, de az már igen, hogy Baráth Péter, Katona Bálint és Lisztes Krisztián is ott volt a gyepre vonuló játékosok között. Máté Csaba vezetőedző ezt magától értetődőnek tartotta, szerinte ugyanis csak Lisztes mondható kimondottan fiatalnak, de ő is nagy részt vállalt a csapat bajnoki címéből, a többiek pedig már elmúltak húszévesek is, és tapasztaltnak számítanak az élvonalban. Ezzel együtt nagyon úgy tűnt, a vezetőedző pihenteti több kulcsjátékosát, ami a máltai Hamrun elleni idegenben elért 6-1 után nemigen indokolható.